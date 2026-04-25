article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Dekorasyon
Giyim Tarzına Göre Evinde Hangi Dekorasyon Akımı Hakim Olmalı?

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
25.04.2026 - 13:31

Giyilen kıyafetler sadece senin stilini göstermiyor aslında ev dekorasyonun hakkında da fikir veriyor. Gardırobuna bakarak evinde hangi dekorasyon akımı hakim olmalı birlikte bulalım mı?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
1. Cinsiyetini seçerek başlayalım!

2. Yaşını da seçebilir misin?

3. Gardırobunu tek kelimeyle anlatabilir misin?

4. Bunlardan hangisi senin günlük kombinine benziyor?

5. Kıyafetlerinde aksesuar kullanır mısın?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
6. Dolabında desenli kıyafetler var mı?

7. Dolabında hangi renk daha fazla?

8. Kombin yaparken neye dikkat ediyorsun?

9. Hangi ayakkabı tam senlik peki?

Senin ev dekorun minimalist olmalı!

Senin gardırobunda gereksiz hiçbir şey yok desek yeridir. Oldukça sade bir tarza sahipsin. Kıyafetlerin genelde en basic parçalar. Tek renklerden oluşan bir dolabın var diyebiliriz yani. Bu gardıroba bakınca senin ev dekorunun minimal tarzda olacağı kesin zaten! Olabildiğince az eşyayla net bir tarz senin evine çok uygun. Minimal tarz hiç eşyasız ev demek değil tabii ki. Duvar paneli gibi tarz parçalarla evi boğmadan güzel bir görünüm yakalayabilirsin.

Senin dolabına rahatlık hakim. Giyim tarzında konfor ön planda. Eşofmanlar, rahat üstler gibi içinde kendini rahat hissedeceğin her şey dolabında mevcut. Koyu renklerdense açık renkleri daha çok tercih ediyorsun. O yüzden evin bu rahat tarzına uygun olarak İskandinav tarzında olmalı. Daha çok ahşap odaklı bu tarz evine sıcaklık katıyor. Bu tarzı uygularken ahşap duvar paneli kullanarak evini daha güzel hale getirebilirsin.

Senin dolabında yok yok diyebiliriz. Rengarenk ve farklı parçaların olduğu gardırobun hem rahat hem çok tarz. Bu gardırobun ev dekorasyonuna yansıması bohem tarzla oluyor. Senin renkli kişiliğine uygun tarz tabii ki bohem tarz. Rengarenk bohem tarzla evine bir hava katabilirsin. Bohem tarzda evinde bol bol renk ve aksesuar kullanabiliyorsun, aynı senin dolabında kullandığın gibi. Tablolar, bitkiler bu tarzın vazgeçilmezi. Bohem tarzını üst seviyeye çıkarmak için evde bazı duvarlara duvar paneli uygulaman da mümkün!

Senin stilin tam modern dünyaya uygun. Şık takımlardan oluşan bir gardırobun var. Renk konusunda da genelde koyu renkler hakim. Bu gardıroba bakınca senin ev dekorunun modern bir tarzda olacağını söylemek mümkün. Modern tarzlı evler çok kalabalık olmuyor. Aksesuarlar ve net parçalarla modern bir ev yaratmak mümkün. Genelde siyah tonlarının kullanıldığı modern tarz duvar panelleriyle de zenginleştirilebiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın