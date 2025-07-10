Girişimcilik Dünyasına Ne Kadar Hakimsin?
Girişimcilik dünyasına ne kadar hakim olduğunu hiç merak ettin mi? Fikirlerin ve davranışların seni bu konuda ele veriyor. Haydi nasıl olduğuna birlikte bakalım!
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
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2. Hadi yaşını da öğrenelim!
3. Girişim deyince aklına ilk ne geliyor?
4. Unicorn nedir diye sorsak?
5. Elevator pitch ne anlama geliyor, biliyor musun?
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6. Diyelim ki bir fikrin var. İlk ne yaparsın?
7. Bu filmlerden favorini seçer misin?
8. Bir yatırımcıya ulaşman gerekiyor, ilk olarak nasıl bir yol izlemelisin?
9. Son olarak pivot ne demek? Cevapla bakalım!
Sen girişimcilik dünyasının piri gibisin!
Yatırımcıları etkilemeye sadece bir adım uzaktasın!
Fikirlerin var ama tam anlamıyla hakim değilsin!
Girişimcilik pek de hakim olduğun bir alan değil!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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