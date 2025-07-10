Girişimcilik Dünyasına Ne Kadar Hakimsin?

Senin için girişimcilik pek cazip değil, belki de hiç olmadı. Risk, belirsizlik, stres… Bunlar sana göre değil ve bu çok da normal. Sen daha istikrarlı ve güvenli bir hayatı tercih ediyorsun. Yine de günün birinde fikrin değişirse şayet girişimcilik için geç kalmış sayılmazsın. Ama şimdilik sen kahveni yudumla ve başkalarının başarı hikayelerini keyifle dinlemeye devam et.