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Girişimcilik Dünyasına Ne Kadar Hakimsin?

etiket Girişimcilik Dünyasına Ne Kadar Hakimsin?

Elifcan Kıcı
Elifcan Kıcı - Onedio Üyesi
10.07.2025 - 20:31

Girişimcilik dünyasına ne kadar hakim olduğunu hiç merak ettin mi? Fikirlerin ve davranışların seni bu konuda ele veriyor. Haydi nasıl olduğuna birlikte bakalım!

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Hadi yaşını da öğrenelim!

3. Girişim deyince aklına ilk ne geliyor?

4. Unicorn nedir diye sorsak?

4. Unicorn nedir diye sorsak?

5. Elevator pitch ne anlama geliyor, biliyor musun?

5. Elevator pitch ne anlama geliyor, biliyor musun?
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6. Diyelim ki bir fikrin var. İlk ne yaparsın?

7. Bu filmlerden favorini seçer misin?

8. Bir yatırımcıya ulaşman gerekiyor, ilk olarak nasıl bir yol izlemelisin?

9. Son olarak pivot ne demek? Cevapla bakalım!

9. Son olarak pivot ne demek? Cevapla bakalım!

Sen girişimcilik dünyasının piri gibisin!

Tebrikler! Sen resmen girişim dünyasının parlayan yıldızısın. Terimlere hakimsin, risk almayı biliyorsun ve vizyon sahibisin. Yatırımcı sunumunda göz kırpmadan konuşur, pazar verilerini akıcı şekilde anlatırsın. Girişimcilik senin için bir yaşam biçimi, bir adrenalin kaynağı. Yeter ki elinde yeterli sermaye olsun, dünyayı değiştirecek fikirlerin hazır bile. Seni durdurabilecek şey yok! Fazlasıyla hakimsin!

Yatırımcıları etkilemeye sadece bir adım uzaktasın!

Senin potansiyelin çok yüksek ama biraz daha sağlam adımlarla ilerlemen gerekiyor. Girişimcilik dünyasını tanıyor, gerekli çabayı da gösteriyorsun ama hala birkaç noktada tıkanıklı yaşıyorsun. Belki de stratejini netleştirmen ve network’ünü genişletmen lazım. Kafanda çok güzel fikirler var aslında, tek eksik onları sistemli bir plana dökmek. Biraz daha cesaret ve disiplinle başarı senin olacak!

Fikirlerin var ama tam anlamıyla hakim değilsin!

Senin içinde büyük bir girişimci ruhu var ama bilgi ve deneyim eksikliği seni biraz geride tutuyor. Girişimcilik senin için heyecan verici bir dünya ama henüz tam olarak o dünyaya adım atabilmiş değilsin. Belki de doğru bir mentor veya seni yönlendirecek bir ekip arkadaşıyla her şey değişebilir. Cesaretin var, merakın da… Şimdi biraz da strateji ekle!

Girişimcilik pek de hakim olduğun bir alan değil!

Senin için girişimcilik pek cazip değil, belki de hiç olmadı. Risk, belirsizlik, stres… Bunlar sana göre değil ve bu çok da normal. Sen daha istikrarlı ve güvenli bir hayatı tercih ediyorsun. Yine de günün birinde fikrin değişirse şayet girişimcilik için geç kalmış sayılmazsın. Ama şimdilik sen kahveni yudumla ve başkalarının başarı hikayelerini keyifle dinlemeye devam et.

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Elifcan Kıcı
Elifcan Kıcı
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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