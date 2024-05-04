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Gezmelere Doyamayan Sabancı'dan Bedel Ödeyen Canseven'e 4 Mayıs'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Gezmelere Doyamayan Sabancı'dan Bedel Ödeyen Canseven'e 4 Mayıs'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Beyza
Beyza - Onedio Editörü
04.05.2024 - 23:00

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Aslı Kızmaz, isyanlardaydı.

Özge Özpirinçci, yine setteydi.

Özge Özpirinçci, yine setteydi.

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Arzu Sabancı, gezmelere doyamadı.

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Cemal Can Canseven, yakışıklılığının bedelini ödedi.
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Yasemin Şefkatli'nin bugünkü menüsünde tombul eller vardı.

Yasemin Şefkatli'nin bugünkü menüsünde tombul eller vardı.
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