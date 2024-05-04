Gezmelere Doyamayan Sabancı'dan Bedel Ödeyen Canseven'e 4 Mayıs'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Gezmelere Doyamayan Sabancı'dan Bedel Ödeyen Canseven'e 4 Mayıs'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
İçeriğin Devamı Aşağıda
Aslı Kızmaz, isyanlardaydı.
Özge Özpirinçci, yine setteydi.
Arzu Sabancı, gezmelere doyamadı.
Enis Arıkan, fen dersi verdi.
Afra Saraçoğlu, dinlenmenin tadını çıkardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Pınar Deniz, patili dostuyla aşka geldi.
Kerimcan Durmaz, Samet Liçina ile Frankfurt'a uçtu.
Danla Bilic, kendini övmelere doyamadı.
İpek Filiz Yazıcı, havalardan şikayetçiydi.
Cemal Can Canseven, yakışıklılığının bedelini ödedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yasemin Şefkatli'nin bugünkü menüsünde tombul eller vardı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın