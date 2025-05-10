Geri Sayım Başladı: Eurovision 2025'e Katılan Tüm Ülkeler ve Şarkıları

Yılın en renkli, en çılgın ve en “bu neydi şimdi?” dedirten müzik şöleni yine kapıda! Eurovision 2025 bu yıl sadece bir yarışma değil, tam anlamıyla bir duygu patlaması, stil savaşı ve sahne şovu maratonu olacak gibi görünüyor. “O şarkı kesin finalde olur” diyeceğiniz çok fazla aday var. Biz de sizler için sahneye çıkacak ülkeleri, şarkılarını ve ilk izlenimleri tek tek derledik.

Hadi, birlikte Eurovision 2025'e katılacak ülkelere göz atalım ve şarkıları hakkında biraz sohbet edelim!