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Geri Sayım Başladı: Eurovision 2025'e Katılan Tüm Ülkeler ve Şarkıları

etiket Geri Sayım Başladı: Eurovision 2025'e Katılan Tüm Ülkeler ve Şarkıları

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
10.05.2025 - 23:51

Yılın en renkli, en çılgın ve en “bu neydi şimdi?” dedirten müzik şöleni yine kapıda! Eurovision 2025 bu yıl sadece bir yarışma değil, tam anlamıyla bir duygu patlaması, stil savaşı ve sahne şovu maratonu olacak gibi görünüyor.  “O şarkı kesin finalde olur” diyeceğiniz çok fazla aday var. Biz de sizler için sahneye çıkacak ülkeleri, şarkılarını ve ilk izlenimleri tek tek derledik.

Hadi, birlikte Eurovision 2025'e katılacak ülkelere göz atalım ve şarkıları hakkında biraz sohbet edelim!

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1. Shkodra Elektronike - Zjerm

2. PARG – Survivor

3. Go-Jo – Milkshake Man

4. JJ – Wasted Love

5. Mamagama – Run With U

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6. Red Sebastian – Strobe Lights

7. Marko Bošnjak – Poison Cake

8. Theo Evan – Shh

9. ADONXS – Kiss Kiss Goodbye

10. Sissal – Hallucination

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11. Tommy Cash - Espresso Macchiato

12. Erika Vikman – Ich komme

13. Louane – Maman

14. Mariam Shengelia – Freedom

15. Abor & Tynna - Baller

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16. Klavdia – Asteromáta

17. VÆB – RÓA

18. EMMY - Laika Party

19. Yuval Raphael - New Day Will Rise

20. Lucio Corsi - Volevo Essere Un Duro

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21. Tautumeitas - Bur Man Laimi

22. Katarsis - Tavo Akys

23. Laura Thorn - La Poupée Monte Le Son

24. Miriana Conte - SERVING

25. Nina Žižić - Dobrodošli

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26. Claude - C'est La Vie

27. Kyle Alessandro - Lighter

28. Justyna Steczkowska – Gaja

29. NAPA - Deslocado

30. Gabry Ponte - Tutta L'Italia

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31. Princ - Mila

32. Klemen - How Much Time Do We Have Left

33. Melody - ESA DIVA

34. KAJ - Bara Bada Bastu

35. Zoë Më - Voyage

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36. Ziferblat - Bird of Pray

37. Remember Monday - What The Hell Just Happened?

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Ecem Bekar
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