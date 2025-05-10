Geri Sayım Başladı: Eurovision 2025'e Katılan Tüm Ülkeler ve Şarkıları
Yılın en renkli, en çılgın ve en “bu neydi şimdi?” dedirten müzik şöleni yine kapıda! Eurovision 2025 bu yıl sadece bir yarışma değil, tam anlamıyla bir duygu patlaması, stil savaşı ve sahne şovu maratonu olacak gibi görünüyor. “O şarkı kesin finalde olur” diyeceğiniz çok fazla aday var. Biz de sizler için sahneye çıkacak ülkeleri, şarkılarını ve ilk izlenimleri tek tek derledik.
Hadi, birlikte Eurovision 2025'e katılacak ülkelere göz atalım ve şarkıları hakkında biraz sohbet edelim!
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1. Shkodra Elektronike - Zjerm
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2. PARG – Survivor
3. Go-Jo – Milkshake Man
4. JJ – Wasted Love
5. Mamagama – Run With U
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6. Red Sebastian – Strobe Lights
7. Marko Bošnjak – Poison Cake
8. Theo Evan – Shh
9. ADONXS – Kiss Kiss Goodbye
10. Sissal – Hallucination
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11. Tommy Cash - Espresso Macchiato
12. Erika Vikman – Ich komme
13. Louane – Maman
14. Mariam Shengelia – Freedom
15. Abor & Tynna - Baller
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16. Klavdia – Asteromáta
17. VÆB – RÓA
18. EMMY - Laika Party
19. Yuval Raphael - New Day Will Rise
20. Lucio Corsi - Volevo Essere Un Duro
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21. Tautumeitas - Bur Man Laimi
22. Katarsis - Tavo Akys
23. Laura Thorn - La Poupée Monte Le Son
24. Miriana Conte - SERVING
25. Nina Žižić - Dobrodošli
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26. Claude - C'est La Vie
27. Kyle Alessandro - Lighter
28. Justyna Steczkowska – Gaja
29. NAPA - Deslocado
30. Gabry Ponte - Tutta L'Italia
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31. Princ - Mila
32. Klemen - How Much Time Do We Have Left
33. Melody - ESA DIVA
34. KAJ - Bara Bada Bastu
35. Zoë Më - Voyage
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36. Ziferblat - Bird of Pray
37. Remember Monday - What The Hell Just Happened?
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