Genel Yayın Yönetmeni Arzu Sandal: "Yayıncılık Her Şeyden Önce Kültür - Sanat İşi!"
Genel Yayın Yönetmeni Arzu Sandal: "Yayıncılık Her Şeyden Önce Kültür - Sanat İşi!"
Bir yılı bitirip bir yenisine girmek üzereyken, A7 Kitap Genel Yayın Yönetmeni Arzu Sandal ile yayıncılık üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.
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- Merhaba. Öncelikle söyleşi teklifimi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim.
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- Daha çok hangi türlere, alanlara odaklanıyorsunuz? Bunlar dışında, yeni konulara, temalara eğilmeyi de düşünüyor musunuz?
- Yazarlarla nasıl bir çalışma süreci yürütüyorsunuz? Onları nasıl destekliyorsunuz?
- 2024 yayınevi olarak A7 Kitap için nasıl geçti?
- Son olarak, önümüzdeki dönemde A7 Kitap’ın yeni hedef ve projeleri var mı diye sorsam…
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