Genel Yayın Yönetmeni Arzu Sandal: "Yayıncılık Her Şeyden Önce Kültür - Sanat İşi!"

Rica ederim. Ben teşekkür ederim.

- A7 Kitap olarak yayıncılık serüvenine nasıl başladığınızı, bir yayınevi olarak nasıl bir misyonla yola çıktığınızı sorarak başlamak isterim.

A7 Kitap genç denebilecek bir yayınevi. Yayıncılıkta dokuzuncu yılına girerken kurmaca ve kurmaca dışı 300’ü aşkın kitap yayımlamış, üretken bir yayınevi aynı zamanda. Yayıncılık her şeyden önce kültür işi, kültür-sanat işi ve A7 Kitap ilk günden beri bunu pusula bilerek okurlara nitelikli ve özgün yapıtlar sunmayı misyon edinmiş bir yayınevi.

- Yayımlayacağınız kitapları belirlerken nelere dikkat ediyorsunuz? Yayın politikanızda, konu, yazar vs. konularında hangi kriterler ön plana çıkıyor?

Yayın politikamızda eserlerin yazınsal nitelik, özgünlük ve değerlerinin ve diğer birçok şeyin yanı sıra, iki temel kritere tavizsiz bir şekilde bakıyoruz. Öncelikle, ister kurmaca isterse kurmaca dışı, ister telif isterse çeviri olsun, tüm kitaplarımızda evrensel insan hak ve değerlerini gözeten bir yayıneviyiz. Aynı şekilde, kadın hakları, toplumsal cinsiyet, çevre hakları, hayvan hakları, tavizsiz bir dikkatle üzerinde durduğumuz kriterler.

Dünya ve Türk edebiyatından nitelikli ve özgün eserlerin yanı sıra, sosyolojiden felsefeye, araştırma-incelemeden yeme-içme kültürüne kadar, epey geniş bir yelpazede eserler yayımlayan bir yayınevi olmakla beraber, yayımladığımız/yayımlayacağımız her kitapta bu özen ve hassasiyeti gösteriyoruz.