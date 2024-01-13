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Genel Başkan Özgür Özel Duyurdu: CHP’nin Mitingi İptal

Genel Başkan Özgür Özel Duyurdu: CHP’nin Mitingi İptal

CHP
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.01.2024 - 13:21

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Irak’ın kuzeyinde 9 askerimizin şehit düşmesi sonrasında 14 Ocak’ta Ankara Tandoğan’da yapacağı mitingi iptal etti.

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CHP, Anayasa Mahkemesi’nin TİP Milletvekili Can Atalay hakkında iki kez verdiği hak ihlali kararının Yargıtay tarafından engellemesi sonrasında miting organize etmişti.

CHP, Anayasa Mahkemesi’nin TİP Milletvekili Can Atalay hakkında iki kez verdiği hak ihlali kararının Yargıtay tarafından engellemesi sonrasında miting organize etmişti.

CHP, "Anayasa'ya Sahip Çıkıyoruz" mitingini gelen şehit haberleri üzerine iptal etti.

CHP, "Anayasa'ya Sahip Çıkıyoruz" mitingini gelen şehit haberleri üzerine iptal etti.

CHP lideri Özgür Özel; “Sabah saatlerinde toplanan Merkez Yönetim Kurulumuzda, Pençe Kilit operasyon bölgesinde yaşanan gelişmeleri tüm yönleriyle ele almayı sürdürüyoruz. Daha önceden duyurduğumuz yarın Ankara Tandoğan'da gerçekleştireceğimiz mitingi iptal ettiğimizi kamuoyuna ilan ederiz. Konu hakkında kapsamlı değerlendirme ve açıklamayı MYK bitiminde yapacağız.”

CHP lideri Özgür Özel; “Sabah saatlerinde toplanan Merkez Yönetim Kurulumuzda, Pençe Kilit operasyon bölgesinde yaşanan gelişmeleri tüm yönleriyle ele almayı sürdürüyoruz. Daha önceden duyurduğumuz yarın Ankara Tandoğan'da gerçekleştireceğimiz mitingi iptal ettiğimizi kamuoyuna ilan ederiz. Konu hakkında kapsamlı değerlendirme ve açıklamayı MYK bitiminde yapacağız.”

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