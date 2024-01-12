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Can Atalay’a Meclis Yolu Gözüktü: Yargıtay Engeli Böyle Aşılacak

Can Atalay’a Meclis Yolu Gözüktü: Yargıtay Engeli Böyle Aşılacak

Can Atalay
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.01.2024 - 09:47

TİP Hatay Milletvekili Can Atalay, Anayasa Mahkemesi’nin iki kez hak ihlali kararına rağmen Yargıtay’ın engeliyle cezaevinden çıkıp TBMM’ye gelememişti. AK Parti ve Adalet Bakanlığı, Can Atalay’ı cezaevinden çıkarıp Meclis’e getirecek formülü buldu.

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TİP Hatay Milletvekili Can Atalay, Gezi Davası sebebiyle tutuklu bulunduğu cezaevinden milletvekili seçilmiş ancak Anayasa Mahkemesi’nin kararına rağmen Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin karara uymamasıyla tahliyeye edilmemişti.

TİP Hatay Milletvekili Can Atalay, Gezi Davası sebebiyle tutuklu bulunduğu cezaevinden milletvekili seçilmiş ancak Anayasa Mahkemesi’nin kararına rağmen Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin karara uymamasıyla tahliyeye edilmemişti.

Yüksek yargıda oluşan krizin nasıl çözüleceği merak ediliyordu.

Yüksek yargıda oluşan krizin nasıl çözüleceği merak ediliyordu.

Türkiye Gazetesi’nden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre; AK Parti ve Adalet Bakanlığı orta yol formülü arıyor. AK Parti’deki ve Adalet Bakanlığındaki genel düşünce, Yargıtay’ın son kararından sonra Atalay’ın milletvekilliğinin TBMM tarafından düşürülmesinin kaçınılmaz olduğu yönünde. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bu konuda inisiyatif kullanıp bugüne kadar kararı okutmamıştı. Kurtulmuş, önceki gün de Meclis’in krizin tarafı olmaması gerektiğini açıklamıştı.Şu anda AK Parti ve Adalet Bakanlığında konuşulan formül ise Kurtulmuş’un Yargıtay’ın kararını TBMM Genel Kurulunda okutarak, Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi, ardından da Atalay’ın AYM’ye düşürme kararının iptali yönünde başvuru yapması.

Eğer bu yol izlenir ve AYM düşürme kararını kaldırırsa, bu kez karar doğrudan TBMM’ye gelecek. TBMM’de Atalay’ın milletvekilliği statüsü iade edilecek. Dokunulmazlık kazanacağı için, yargılamaları duracak ve tahliye olacak. Meclis’e gelip yemin ederek göreve başlayacak.

Eğer bu yol izlenir ve AYM düşürme kararını kaldırırsa, bu kez karar doğrudan TBMM’ye gelecek. TBMM’de Atalay’ın milletvekilliği statüsü iade edilecek. Dokunulmazlık kazanacağı için, yargılamaları duracak ve tahliye olacak. Meclis’e gelip yemin ederek göreve başlayacak.

Parti kurmayları ve bakanlık hukukçuları “Bu yol izlenirse, her iki yüksek yargı organı arasındaki kriz de son bulur. Çünkü, AYM milletvekilliğinin düşürülmesini iptal ederse, karar artık Yargıtay’a gitmeyecek. Doğrudan TBMM’ye gelecek. Böyle olunca, Yargıtay önceki kararlarındaki gibi direnmez. Meclis, AYM kararı uygular ve Atalay milletvekilliği statüsünü kazanır. Şu anda kısa vadede bu işin çözümü böyle olur” görüşünü dile getiriyor.

Parti kurmayları ve bakanlık hukukçuları “Bu yol izlenirse, her iki yüksek yargı organı arasındaki kriz de son bulur. Çünkü, AYM milletvekilliğinin düşürülmesini iptal ederse, karar artık Yargıtay’a gitmeyecek. Doğrudan TBMM’ye gelecek. Böyle olunca, Yargıtay önceki kararlarındaki gibi direnmez. Meclis, AYM kararı uygular ve Atalay milletvekilliği statüsünü kazanır. Şu anda kısa vadede bu işin çözümü böyle olur” görüşünü dile getiriyor.
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Adalet Bakanlığı hukukçuları, geçmişte Enis Berberoğlu ve Ömer Faruk Gergerlioğlu’nda da aynı sürecin işlediğine dikkat çekerek “Bu iki ismin de milletvekilliği düşürüldü. Ama daha sonra AYM’ye yapılan başvuru sonucunda, hak ihlali kararı verildi. Milletvekilliğinin düşürülmesi kararı iptal edildi ve yeniden Meclis’e döndüler” hatırlatmasını yaptı.

Adalet Bakanlığı hukukçuları, geçmişte Enis Berberoğlu ve Ömer Faruk Gergerlioğlu’nda da aynı sürecin işlediğine dikkat çekerek “Bu iki ismin de milletvekilliği düşürüldü. Ama daha sonra AYM’ye yapılan başvuru sonucunda, hak ihlali kararı verildi. Milletvekilliğinin düşürülmesi kararı iptal edildi ve yeniden Meclis’e döndüler” hatırlatmasını yaptı.

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