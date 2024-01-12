Can Atalay’a Meclis Yolu Gözüktü: Yargıtay Engeli Böyle Aşılacak
TİP Hatay Milletvekili Can Atalay, Anayasa Mahkemesi’nin iki kez hak ihlali kararına rağmen Yargıtay’ın engeliyle cezaevinden çıkıp TBMM’ye gelememişti. AK Parti ve Adalet Bakanlığı, Can Atalay’ı cezaevinden çıkarıp Meclis’e getirecek formülü buldu.
TİP Hatay Milletvekili Can Atalay, Gezi Davası sebebiyle tutuklu bulunduğu cezaevinden milletvekili seçilmiş ancak Anayasa Mahkemesi’nin kararına rağmen Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin karara uymamasıyla tahliyeye edilmemişti.
Yüksek yargıda oluşan krizin nasıl çözüleceği merak ediliyordu.
Türkiye Gazetesi’nden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre; AK Parti ve Adalet Bakanlığı orta yol formülü arıyor. AK Parti’deki ve Adalet Bakanlığındaki genel düşünce, Yargıtay’ın son kararından sonra Atalay’ın milletvekilliğinin TBMM tarafından düşürülmesinin kaçınılmaz olduğu yönünde. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bu konuda inisiyatif kullanıp bugüne kadar kararı okutmamıştı. Kurtulmuş, önceki gün de Meclis’in krizin tarafı olmaması gerektiğini açıklamıştı.Şu anda AK Parti ve Adalet Bakanlığında konuşulan formül ise Kurtulmuş’un Yargıtay’ın kararını TBMM Genel Kurulunda okutarak, Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi, ardından da Atalay’ın AYM’ye düşürme kararının iptali yönünde başvuru yapması.