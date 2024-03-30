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Gençlik Buluşmasında Fonda Ahmet Kaya Çaldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan Duygulandı, Gözleri Doldu

Gençlik Buluşmasında Fonda Ahmet Kaya Çaldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan Duygulandı, Gözleri Doldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
30.03.2024 - 20:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen gençlik ile buluşmasında duygusal anlar yaşandı. Ahmet Kaya'nın 'Şafak Türküsü'nün çalındığı sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gözleri doldu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Gençlik Aşkıyla Yeniden İstanbul' programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Gençlik Aşkıyla Yeniden İstanbul' programına katıldı.

Burada yoğun katılımlı ve coşkulu gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli mesajlar verdi.

Burada yoğun katılımlı ve coşkulu gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli mesajlar verdi.

Gençler, kürsüye çıkarak Erdoğan'a sorular yöneltti.

Gençler, kürsüye çıkarak Erdoğan'a sorular yöneltti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından programda sanatçı Ahmet Kaya'ya yer verilmesiyle duygusal anlar yaşandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından programda sanatçı Ahmet Kaya'ya yer verilmesiyle duygusal anlar yaşandı.

İşte o anlar…

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