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Genç Rapçi Rylo Huncho’nun Feci Sonu: Instagram Canlı Yayınında Kazara Kendini Öldürdü

Genç Rapçi Rylo Huncho’nun Feci Sonu: Instagram Canlı Yayınında Kazara Kendini Öldürdü

Amerika Birleşik Devletleri
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.05.2024 - 08:18

ABD’de 17 yaşındaki genç rapçi Rylo Huncho, Instagram canlı yayınında silahla video çekerken kazara kendini öldürdü. Polis, rapçi Rylo Huncho’nun öldüğünü doğruladı.

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ABD’nin Virginia eyaleti Suffolk kentinde yaşayan Rylo Huncho’nun korkunç ölümü sosyal medyada gündem oldu.

ABD’nin Virginia eyaleti Suffolk kentinde yaşayan Rylo Huncho’nun korkunç ölümü sosyal medyada gündem oldu.

Genç şarkıcı, Instagram canlı yayınında elinde silahla video çekmeye çalışırken hayatını kaybetti. Polis ekipleri, Huncho'nun kendisini yanlışlık vurduğuna inandıklarını söyledi.

Genç şarkıcı, Instagram canlı yayınında elinde silahla video çekmeye çalışırken hayatını kaybetti. Polis ekipleri, Huncho'nun kendisini yanlışlık vurduğuna inandıklarını söyledi.

DİKKAT! HASSAS GÖRÜNTÜ: İşte canlı yayında yaşanan korkunç olay 👇

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