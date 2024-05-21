Genç Rapçi Rylo Huncho’nun Feci Sonu: Instagram Canlı Yayınında Kazara Kendini Öldürdü
Genç Rapçi Rylo Huncho’nun Feci Sonu: Instagram Canlı Yayınında Kazara Kendini Öldürdü
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ABD’nin Virginia eyaleti Suffolk kentinde yaşayan Rylo Huncho’nun korkunç ölümü sosyal medyada gündem oldu.
Genç şarkıcı, Instagram canlı yayınında elinde silahla video çekmeye çalışırken hayatını kaybetti. Polis ekipleri, Huncho'nun kendisini yanlışlık vurduğuna inandıklarını söyledi.
DİKKAT! HASSAS GÖRÜNTÜ: İşte canlı yayında yaşanan korkunç olay 👇
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