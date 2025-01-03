onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Genç Oyuncular Onedio YouTube’ta Oyuncuları Çocukluk Fotoğraflarından Tanımaya Çalıştı!

Genç Oyuncular Onedio YouTube’ta Oyuncuları Çocukluk Fotoğraflarından Tanımaya Çalıştı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
03.01.2025 - 11:55

İçerik Devam Ediyor

Genç oyuncularımızdan Çağan Efe Ak, Berat Parlar ve Ecrin Su Çoban Onedio YouTube’un konuğuydu. Gençler oyuncuları çocukluk fotoğraflarından tahmin etmeye çalıştı. Kimilerini tekte tanıdılar, kimileriniyse bir türlü tahmin edemediler. Bizler de izlerken onlarla birlikte tahmin etmeyi denedik. Bakalım sizler tanıyabilecek misiniz?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yalnızca oyuncularımızı değil bazen kendimizi bile çocukluk fotoğraflarımızdan tanıyamayabiliyoruz. Bu zorlu challenge’a kahkahalar eşlik etti.

Yalnızca oyuncularımızı değil bazen kendimizi bile çocukluk fotoğraflarımızdan tanıyamayabiliyoruz. Bu zorlu challenge’a kahkahalar eşlik etti.

İşte detaylar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın