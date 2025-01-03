Genç Oyuncular Onedio YouTube’ta Oyuncuları Çocukluk Fotoğraflarından Tanımaya Çalıştı!

Genç oyuncularımızdan Çağan Efe Ak, Berat Parlar ve Ecrin Su Çoban Onedio YouTube’un konuğuydu. Gençler oyuncuları çocukluk fotoğraflarından tahmin etmeye çalıştı. Kimilerini tekte tanıdılar, kimileriniyse bir türlü tahmin edemediler. Bizler de izlerken onlarla birlikte tahmin etmeyi denedik. Bakalım sizler tanıyabilecek misiniz?
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Yalnızca oyuncularımızı değil bazen kendimizi bile çocukluk fotoğraflarımızdan tanıyamayabiliyoruz. Bu zorlu challenge’a kahkahalar eşlik etti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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