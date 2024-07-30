Genç Kadın, Düğünün Üzerinden 8 Ay Geçtikten Sonra Eşinin Sorusu Karşısında Neye Uğradığını Şaşırdı
Genç Kadın, Düğünün Üzerinden 8 Ay Geçtikten Sonra Eşinin Sorusu Karşısında Neye Uğradığını Şaşırdı
Bir sosyal medya kullanıcısı, evlendikten sekiz ay sonra eşinin bir gece aniden “Biz düğünde neden testi kırmadık?” diye sorduğunu paylaştı. Bu soru, kullanıcının hem şaşkınlık hem de gülümseme ile karışık duygular yaşamasına neden oldu. İlk başta düğünde gelenekleri göz ardı etmeyi tercih eden çift, zamanla bazı adetlerin ne kadar özel ve anlamlı olduğunu fark etmiş gibi görünüyor.
Buyrun birlikte bakalım 👇😂
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Günümüzde birçok çift, düğünlerini sade bir nikah töreniyle kutlamayı tercih ederken, bazıları da geleneksel adetleri en ince ayrıntısına kadar uygulamayı seçiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak, bu geleneklerin bazen ne kadar önemli olabileceği ve nasıl bir anlam kazandığı, beklenmedik anlarda ortaya çıkabiliyor.
Sosyal medyada paylaşılan bir hikaye, bu durumu oldukça tatlı bir şekilde gözler önüne seriyor. Bir kullanıcı, evlendikten 8 ay sonra eşinin aniden "Biz düğünde neden testi kırmadık?" sorusuyla karşılaştığını anlattı.👇
İşte bu tatlı hikayeye gelen bazı yorumlar:
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Siz ne düşünüyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Boşanıp tekrar evlenin kırsın…Allah tren kazası vermesin abla