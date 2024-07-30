Genç Kadın, Düğünün Üzerinden 8 Ay Geçtikten Sonra Eşinin Sorusu Karşısında Neye Uğradığını Şaşırdı

Bir sosyal medya kullanıcısı, evlendikten sekiz ay sonra eşinin bir gece aniden “Biz düğünde neden testi kırmadık?” diye sorduğunu paylaştı. Bu soru, kullanıcının hem şaşkınlık hem de gülümseme ile karışık duygular yaşamasına neden oldu. İlk başta düğünde gelenekleri göz ardı etmeyi tercih eden çift, zamanla bazı adetlerin ne kadar özel ve anlamlı olduğunu fark etmiş gibi görünüyor.

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