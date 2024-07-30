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Genç Kadın, Düğünün Üzerinden 8 Ay Geçtikten Sonra Eşinin Sorusu Karşısında Neye Uğradığını Şaşırdı

Genç Kadın, Düğünün Üzerinden 8 Ay Geçtikten Sonra Eşinin Sorusu Karşısında Neye Uğradığını Şaşırdı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
30.07.2024 - 10:09 Son Güncelleme: 30.07.2024 - 10:11

Bir sosyal medya kullanıcısı, evlendikten sekiz ay sonra eşinin bir gece aniden “Biz düğünde neden testi kırmadık?” diye sorduğunu paylaştı. Bu soru, kullanıcının hem şaşkınlık hem de gülümseme ile karışık duygular yaşamasına neden oldu. İlk başta düğünde gelenekleri göz ardı etmeyi tercih eden çift, zamanla bazı adetlerin ne kadar özel ve anlamlı olduğunu fark etmiş gibi görünüyor. 

Buyrun birlikte bakalım 👇😂

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Günümüzde birçok çift, düğünlerini sade bir nikah töreniyle kutlamayı tercih ederken, bazıları da geleneksel adetleri en ince ayrıntısına kadar uygulamayı seçiyor.

Günümüzde birçok çift, düğünlerini sade bir nikah töreniyle kutlamayı tercih ederken, bazıları da geleneksel adetleri en ince ayrıntısına kadar uygulamayı seçiyor.

Ancak, bu geleneklerin bazen ne kadar önemli olabileceği ve nasıl bir anlam kazandığı, beklenmedik anlarda ortaya çıkabiliyor.

Ancak, bu geleneklerin bazen ne kadar önemli olabileceği ve nasıl bir anlam kazandığı, beklenmedik anlarda ortaya çıkabiliyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir hikaye, bu durumu oldukça tatlı bir şekilde gözler önüne seriyor. Bir kullanıcı, evlendikten 8 ay sonra eşinin aniden "Biz düğünde neden testi kırmadık?" sorusuyla karşılaştığını anlattı.👇

Sosyal medyada paylaşılan bir hikaye, bu durumu oldukça tatlı bir şekilde gözler önüne seriyor. Bir kullanıcı, evlendikten 8 ay sonra eşinin aniden "Biz düğünde neden testi kırmadık?" sorusuyla karşılaştığını anlattı.👇
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İşte bu tatlı hikayeye gelen bazı yorumlar:

İşte bu tatlı hikayeye gelen bazı yorumlar:
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ömer

Boşanıp tekrar evlenin kırsın…Allah tren kazası vermesin abla