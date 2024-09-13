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Gelirinin Çoğunu Yeraltı Kaynaklarından Sağlayacak 12 Ülke

etiket Gelirinin Çoğunu Yeraltı Kaynaklarından Sağlayacak 12 Ülke

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
13.09.2024 - 14:01

Yeraltı kaynakları, bazı ülkelerin ekonomisinin bel kemiğini oluşturuyor ve bu ülkeler bu zenginliklerle büyük bir güç kazanıyor. Peki, hangi ülkeler bu kaynakları en iyi şekilde değerlendirip büyük kazanç sağlıyor? İşte, gelirinin çoğunu yeraltı kaynaklarından elde eden 12 ülkenin dikkat çekici listesi! 🌟💎

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1. Rusya

1. Rusya

Rusya, dünyanın en büyük yüz ölçümüne sahip ülkesi olarak yeraltı kaynakları açısından son derece zengin. Özellikle petrol, doğal gaz, kömür ve metal rezervleriyle öne çıkan bu ülke, gelirinin büyük bir kısmını enerji ihracatından elde ediyor. 

Sibirya bölgesinde yer alan devasa doğal gaz yatakları ve Ural Dağları'ndaki metal rezervleri, Rusya'nın küresel enerji piyasasındaki gücünü pekiştiriyor. Ayrıca, enerji sektörü Rusya ekonomisinin temel taşı olarak, ülkenin dış ticaretinde önemli bir rol oynuyor.

2. Suudi Arabistan

2. Suudi Arabistan

Dünyanın en büyük petrol rezervlerinden birine sahip olan Suudi Arabistan, Orta Doğu’nun ekonomik devlerinden biri. Petrol gelirleri, ülkenin bütçesinin ve ekonomisinin neredeyse tamamını oluşturuyor. Suudi Arabistan, petrolü sayesinde sadece kendi ekonomisini ayakta tutmakla kalmıyor, aynı zamanda OPEC içindeki liderliği ile küresel petrol fiyatlarını da etkiliyor. 

Suudi Arabistan’ın petrol dışındaki diğer yeraltı kaynaklarına yatırımı sınırlı olsa da, hükümetin “Vizyon 2030” planı, ekonomiyi çeşitlendirmeyi ve enerji dışı sektörlere yönelmeyi hedefliyor.

3. Katar

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Katar, dünyanın en zengin doğal gaz rezervlerinden birine sahip. Küçük bir yüz ölçümüne sahip olmasına rağmen, yeraltı kaynaklarının bolluğu sayesinde kişi başına düşen milli gelir açısından dünyanın en zengin ülkelerinden biri.

Katar, LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) ihracatıyla küresel enerji piyasasında kilit bir oyuncu haline geldi. Ülkede doğal gaz sektörü dışında gelişen büyük bir ekonomi olmasa da, bu durum Katar'ın gelirlerinin büyük kısmını yeraltı kaynaklarından elde etmesini sağlıyor.

4. Norveç

4. Norveç

Norveç, Kuzey Denizi'nde bulunan zengin petrol ve doğal gaz rezervleriyle biliniyor. Norveç ekonomisinin temel taşı olan bu enerji kaynakları, ülkeye devasa bir servet kazandırdı. 

Ülkenin enerji sektöründen elde ettiği gelirler, Norveç Varlık Fonu'na aktarılıyor ve bu fon, dünya çapında en büyük egemen varlık fonu olarak biliniyor. Norveç, enerji kaynaklarını verimli bir şekilde kullanarak sosyal refah düzeyini en üst seviyeye çıkarmayı başardı ve bu sayede vatandaşlarına yüksek bir yaşam standardı sunuyor.

5. Venezuela

5. Venezuela

Venezuela, dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkelerinden biri olarak öne çıkıyor. Ancak, bu zenginliğe rağmen ülkenin ekonomik durumu, siyasi istikrarsızlık ve kötü yönetim nedeniyle oldukça zor durumda. Petrol sektörü, Venezuela’nın gelirlerinin neredeyse tamamını sağlıyor. Ancak, altyapı eksiklikleri ve küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, ülkenin ekonomik geleceği üzerinde büyük belirsizlikler yaratıyor.

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6. İran

6. İran

Orta Doğu'nun enerji devlerinden biri olan İran, büyük petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip. Ancak uluslararası yaptırımlar, bu kaynakların tam potansiyelini kullanmasını zorlaştırıyor. İran, yine de bölgesel güç olarak önemli bir rol oynuyor.

7. Irak

Irak, dünyanın en büyük beşinci petrol rezervine sahip bir ülke ve bu nedenle ekonomisinin büyük bir kısmı petrol gelirlerine dayanıyor. Ancak, yıllarca süren savaş ve iç karışıklıklar, ülkenin altyapısına büyük zarar vermiş durumda. Buna rağmen, Irak hâlâ dünya petrol piyasasında önemli bir oyuncu.

8. Nijerya

8. Nijerya

Nijerya, Afrika’nın en büyük petrol üreticisi olarak, ülke gelirinin büyük kısmını petrolden elde ediyor. Ancak, petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve iç sorunlar, Nijerya’nın ekonomik istikrarını ciddi şekilde tehdit ediyor. 

Petrol dışındaki gelir kaynaklarının yetersizliği, Nijerya’yı küresel enerji piyasasındaki değişimlere karşı savunmasız hale getiriyor. Petrol, ülkenin ekonomik motoru olsa da, bu bağımlılık ülkenin ekonomik geleceği için büyük riskler taşıyor.

9. Angola

9. Angola

Angola, petrol ve elmas zenginlikleriyle Afrika'nın en büyük enerji üreticilerinden biri. Petrol ve elmas gibi değerli yeraltı kaynakları sayesinde büyük bir ekonomik potansiyele sahip. Ancak, uzun yıllar süren iç savaş ve yolsuzluklar, bu potansiyelin tam anlamıyla ortaya çıkmasını engelledi. Günümüzde, petrol gelirleri ülkenin yeniden yapılanma sürecinde kritik bir rol oynuyor.

10. Cezayir

Cezayir, Kuzey Afrika’nın enerji merkezi olarak dikkat çekiyor. Dev doğalgaz rezervleri sayesinde Avrupa’nın enerji ihtiyacını karşılamada önemli bir rol üstlenmiş durumda. Ancak, Cezayir’in ekonomi motoru olan enerji sektörü, ülkenin diğer alanlarda çeşitlenme çabalarını yavaşlatıyor. Enerji bağımlılığı, küresel piyasalardaki değişimlere karşı Cezayir’i savunmasız bırakıyor ve bu durum, ekonomik sürdürülebilirlik açısından büyük bir zorluk teşkil ediyor.

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11. Kanada

11. Kanada

Kanada, dünya çapında enerji piyasasının devlerinden biri olarak öne çıkıyor. Alberta eyaletindeki petrol kumları, ülkeyi enerji üretiminde güçlü bir oyuncu yapıyor. Ayrıca, madencilik sektörü Kanada ekonomisinin temel taşlarından biri. Ancak, çevresel kaygılar ve iklim değişikliği ile mücadele, Kanada’nın enerji politikalarını yeniden gözden geçirmesine neden olabilir.

12. Avustralya

12. Avustralya

Avustralya, yeraltı zenginlikleriyle tanınıyor ve demir cevheri, kömür, altın gibi madenlerde dünya liderlerinden biri. Bu kaynaklardan elde edilen gelirler, ülkenin ekonomik gücünü artırıyor. Madencilik sektörü, Avustralya’nın dış ticaret hacmi ve istihdamında büyük bir rol oynuyor.

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