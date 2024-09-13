Gelirinin Çoğunu Yeraltı Kaynaklarından Sağlayacak 12 Ülke
Gelirinin Çoğunu Yeraltı Kaynaklarından Sağlayacak 12 Ülke
Yeraltı kaynakları, bazı ülkelerin ekonomisinin bel kemiğini oluşturuyor ve bu ülkeler bu zenginliklerle büyük bir güç kazanıyor. Peki, hangi ülkeler bu kaynakları en iyi şekilde değerlendirip büyük kazanç sağlıyor? İşte, gelirinin çoğunu yeraltı kaynaklarından elde eden 12 ülkenin dikkat çekici listesi! 🌟💎
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1. Rusya
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2. Suudi Arabistan
3. Katar
4. Norveç
5. Venezuela
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6. İran
7. Irak
8. Nijerya
9. Angola
10. Cezayir
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