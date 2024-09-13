Gelirinin Çoğunu Yeraltı Kaynaklarından Sağlayacak 12 Ülke

Rusya, dünyanın en büyük yüz ölçümüne sahip ülkesi olarak yeraltı kaynakları açısından son derece zengin. Özellikle petrol, doğal gaz, kömür ve metal rezervleriyle öne çıkan bu ülke, gelirinin büyük bir kısmını enerji ihracatından elde ediyor.

Sibirya bölgesinde yer alan devasa doğal gaz yatakları ve Ural Dağları'ndaki metal rezervleri, Rusya'nın küresel enerji piyasasındaki gücünü pekiştiriyor. Ayrıca, enerji sektörü Rusya ekonomisinin temel taşı olarak, ülkenin dış ticaretinde önemli bir rol oynuyor.