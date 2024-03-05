Gelir Vergisi Nasıl ve Ne Zaman Ödenir? Mart Ayında Ödenmesi Gereken Vergi Türleri
Gelir Vergisi Nasıl ve Ne Zaman Ödenir? Mart Ayında Ödenmesi Gereken Vergi Türleri
Mart ayı geldi çattı, doğal olarak vergi ödemeleri de geldi! Mart ayında ödemeniz gereken gelir vergisi ve diğer vergileri bu içeriğimizde sizin için açıkladık!
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Gelir vergisi, bir takvim yılı içerisinde elde edilen gelir üzerinden hesaplanan ve her yıl Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki taksit halinde ödenen bir vergidir.
Gelir vergisini hesaplamak için her yıl Mart ayında Gelir Vergisi Beyannamesi'nin doldurulması gerekmekte.
Gelir vergisi, beyannamede yer alan tutar üzerinden hesaplanır ve iki taksit halinde ödenir.
Gelir vergisi, gelir üzerinden progressive bir şekilde hesaplanır. Yani, geliriniz arttıkça ödeyeceğiniz vergi de artar.
Gelir vergisi hesaplamada kullanılan vergilendirme dilimleri ve oranları her yıl GİB tarafından belirlenmektedir.
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Beyanname, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) internet sitesi üzerinden veya yetkili vergi dairelerine giderek verilebilir.
Bununla birlikte Mart ayı içerisinde ödenmesi gereken bir diğer vergi kurumlar vergisidir.
Kurumlar vergisi beyannamesi ile kurumlar kazancının ilk taksiti Mart ayında ödenir.
Geçici vergi beyannamesi ile 2024 yılı ticari kazançların ilk taksiti de Mart ayında ödenir.
Şubat ayı KDV beyannamesi ile Şubat ayında satılan mal ve hizmetlerden doğan KDV Mart ayında ödenir.
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Şubat ayı muhtasar beyannamesi ile Şubat ayında yapılan stopajlar ve diğer vergiler Mart ayında ödenir.
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