Gelinlik Seçmeden Önce Bilmeniz Gereken 12 Trend
Gelinlik seçimi, düğün hazırlıklarının en heyecanlı ama aynı zamanda en zor kararlarından biri. Her sezon yeni trendler ortaya çıksa da önemli olan, bu trendlerin hangilerinin size uygun olduğunu bilmek... 2026 gelinlik modası ise gelin adaylarına tek bir stil dayatmak yerine çok daha geniş bir seçenek alanı sunuyor!
1- Dantel yeniden yorumlanıyor
Dantel, gelinlik modasının zamansız detaylarından biri olmaya devam ediyor. Ancak 2026’da klasik kullanımının ötesinde, daha modern bir görünüm kazanıyor. Özellikle chantilly danteli, ince işleme detayları ve transparan katmanlarla birleşen zarif dokular, yeni sezon koleksiyonlarında sıkça karşımıza çıkıyor. Bu trendde amaç, dantelin romantik ve nostaljik havasını korurken ona daha güncel bir karakter kazandırmak.
2- Sessiz lüks anlayışı
Son yılların en güçlü moda akımlarından biri olan “quiet luxury” yani sessiz lüks, 2026 gelinlik trendlerinde de etkisini gösteriyor. Gösterişli taş işlemeler ve yoğun süslemeler yerine kaliteli kumaşlar, kusursuz kalıplar ve özenli işçilik ön plana çıkıyor. Akışkan ipekler, temiz çizgiler ve güçlü silüetler sayesinde sade tasarımlar bile oldukça etkileyici bir görünüm sunabiliyor. Bu yaklaşımda dikkat çeken unsur, gelinliğin detaylardan çok duruşuyla öne çıkması…
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