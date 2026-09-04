Gelinlik Provasından Kına Gecesine: Atlas Gelinlik’te Düğün Hazırlığını Kolaylaştıran 6 Detay
Gelinlik tamam, sıra nişanlığa; kınalık seçildi derken saç-makyaj, duvak, prova, aksesuar ve dış çekim çıkıyor… Düğün hazırlığında yapılacaklar listesi gerçekten kendi kendine çoğalıyor. Sultanbeyli’de 1995’ten beri faaliyet gösteren Atlas Gelinlik’i ilginç kılan taraf ise bu listenin önemli bir bölümünü aynı yerde toparlaması.
Bir gelinlik mağazasından genellikle beklenen şey belli: model bakarsın, prova yaparsın, gelinliğini alırsın. Atlas Gelinlik tarafında iş biraz daha genişliyor. Kendi üretimi koleksiyonlar, özel dikim, kiralama ve satın alma seçenekleri; açık ve tesettür gelinlikler; nişanlık-kınalık tarafı, Atlas Kuaför ve Kına Takip Asistanı gibi hizmetlerle süreç “gelinliği seç ve çık” noktasında bitmiyor.
Önce şu “Fotoğrafta harika ama üzerimde nasıl duracak?” meselesi var.
Tesettür gelinlikte “sonra uyarlarız” yerine baştan tasarlanmış seçenek görmek başka.
Nişanlık başka yerde, kınalık başka yerde aramak zorunda kalmamak gerçekten listeyi kısaltıyor.
Kına gecesinin görünmeyen işi: Tam hazırlanmışken yeniden hazırlanmak!
Duvak takıldıktan sonra saçın “Olmadı” çıkmasını kimse istemez.
Bazen asıl lüks daha çok seçenek değil, daha az koşturma.
Peki Atlas Gelinlik kimler için daha anlamlı?
Tek bir gelinlik modeli arayıp çıkmak isteyen biri için bu kadar geniş hizmet yapısı şart olmayabilir. Ama gelinlik, nişan-kına kıyafetleri, özel dikim, saç-makyaj ve bazı tamamlayıcı işleri aynı yerden yürütmek isteyenler için Atlas’ın farkı tam burada ortaya çıkıyor. Kısacası mesele “her şeyi aynı anda yaptırmak” değil; düğün hazırlığında gereksiz yere adres ve ekip değiştirmemek.
Bonus: Randevuya giderken telefonda şu 4 şey hazır olsun👇🏽
Beğendiğiniz 3-4 gelinlik ekran görüntüsü: Tarzınızı anlatmak için onlarca model göstermekten daha işe yarar.
Düğün, nişan ve kına tarihleri: Özel dikim, prova ve kıyafet sırasını konuşurken takvim en önemli bilgi.
Kiralama mı satın alma mı düşündüğünüz: Aynı modeli değerlendirirken bütçe ve kullanım biçimini en başta netleştirir.
Duvak, saç ve makyaj için sevdiğiniz birkaç referans: Gelinliğin yaka ve detaylarıyla birlikte düşünmek son dakika sürprizlerini azaltır.
Prova veya özel dikim düşünüyorsanız mağazaya gitmeden önce online randevu oluşturabilirsiniz. Gelinlik ve kuaför randevu hattı: 0850 473 14 15
Atlas Gelinlik • Mehmet Akif Mah. Fatih Bulvarı No:161, Sultanbeyli / İstanbul
Atlas Kuaför • Mehmet Akif Mah. Yusuf İslam Sk. No:5-7, Sultanbeyli / İstanbul
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