Gelinlik Provasından Kına Gecesine: Atlas Gelinlik’te Düğün Hazırlığını Kolaylaştıran 6 Detay

Gelinlik tamam, sıra nişanlığa; kınalık seçildi derken saç-makyaj, duvak, prova, aksesuar ve dış çekim çıkıyor… Düğün hazırlığında yapılacaklar listesi gerçekten kendi kendine çoğalıyor. Sultanbeyli’de 1995’ten beri faaliyet gösteren Atlas Gelinlik’i ilginç kılan taraf ise bu listenin önemli bir bölümünü aynı yerde toparlaması.

Bir gelinlik mağazasından genellikle beklenen şey belli: model bakarsın, prova yaparsın, gelinliğini alırsın. Atlas Gelinlik tarafında iş biraz daha genişliyor. Kendi üretimi koleksiyonlar, özel dikim, kiralama ve satın alma seçenekleri; açık ve tesettür gelinlikler; nişanlık-kınalık tarafı, Atlas Kuaför ve Kına Takip Asistanı gibi hizmetlerle süreç “gelinliği seç ve çık” noktasında bitmiyor.