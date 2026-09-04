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Gelinlik Provasından Kına Gecesine: Atlas Gelinlik’te Düğün Hazırlığını Kolaylaştıran 6 Detay

Gelinlik Provasından Kına Gecesine: Atlas Gelinlik’te Düğün Hazırlığını Kolaylaştıran 6 Detay

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Onedio Content - Onedio Editörü
04.09.2026 - 13:02
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Gelinlik tamam, sıra nişanlığa; kınalık seçildi derken saç-makyaj, duvak, prova, aksesuar ve dış çekim çıkıyor… Düğün hazırlığında yapılacaklar listesi gerçekten kendi kendine çoğalıyor. Sultanbeyli’de 1995’ten beri faaliyet gösteren Atlas Gelinlik’i ilginç kılan taraf ise bu listenin önemli bir bölümünü aynı yerde toparlaması.

Bir gelinlik mağazasından genellikle beklenen şey belli: model bakarsın, prova yaparsın, gelinliğini alırsın. Atlas Gelinlik tarafında iş biraz daha genişliyor. Kendi üretimi koleksiyonlar, özel dikim, kiralama ve satın alma seçenekleri; açık ve tesettür gelinlikler; nişanlık-kınalık tarafı, Atlas Kuaför ve Kına Takip Asistanı gibi hizmetlerle süreç “gelinliği seç ve çık” noktasında bitmiyor.

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Önce şu “Fotoğrafta harika ama üzerimde nasıl duracak?” meselesi var.

Önce şu “Fotoğrafta harika ama üzerimde nasıl duracak?” meselesi var.

Pinterest’te ya da Instagram’da kaydedilen gelinliklerin sayısı arttıkça seçim kolaylaşmıyor, aksine zorlaşıyor. Prenses kesim mi, A kesim mi, balık mı; sade mi yoksa taş ve dantel detayı mı? Bir modeli gerçekten anlamanın yolu hâlâ prova kabininden geçiyor.

Atlas Gelinlik’in burada öne çıkan tarafı yalnızca hazır modeller sunması değil. Marka koleksiyonlarının kendi üretimi olduğunu belirtiyor; hazır modelin yanında ölçüye ve talebe göre özel dikim de yapılabiliyor. Gelinlik, tesettür gelinlik, nişanlık, kınalık ve bindallı tarafında kiralama ve satın alma alternatiflerinin bulunması da “beğendim ama bütçeme/planıma nasıl uyar?” sorusuna birkaç farklı cevap bırakıyor.

Model bakmaya başlamadan önce Atlas Gelinlik’in güncel koleksiyonlarına göz atmak, provada denemek istediğiniz çizgiyi biraz daraltabilir.

Tesettür gelinlikte “sonra uyarlarız” yerine baştan tasarlanmış seçenek görmek başka.

Tesettür gelinlikte “sonra uyarlarız” yerine baştan tasarlanmış seçenek görmek başka.

Tesettür gelinlik seçerken iş yalnızca kolu kapatmak ya da yakayı yükseltmek değil. Yaka, kol, duvak, etek hacmi ve işlemelerin birbirini tamamlaması gerekiyor. Atlas Gelinlik’in tesettür koleksiyonunu ayrı bir ürün grubu olarak yürütmesi bu yüzden anlamlı; hakim yaka, uzun kol, A kesim ve prenses modeller doğrudan bu giyim tercihine göre hazırlanıyor.

Sultanbeyli’ye gelemeyenler için Atlas Gelinlik, uzaktan ölçü alma ve online görüşmeyle yurt içi ve yurt dışındaki özel dikim taleplerini de değerlendiriyor. Yani “İstanbul dışında olduğum için özel dikim bana göre değil” düşüncesi her durumda geçerli olmayabilir.

Nişanlık başka yerde, kınalık başka yerde aramak zorunda kalmamak gerçekten listeyi kısaltıyor.

Nişanlık başka yerde, kınalık başka yerde aramak zorunda kalmamak gerçekten listeyi kısaltıyor.

Düğün dönemi tek bir geceden oluşmuyor. Nişan, kına, düğün ve bazen dış çekim için ayrı ayrı kıyafet düşünmek gerekiyor. Atlas Gelinlik’te açık ve tesettür nişanlıkların yanında kınalık, bindallı, kına çıkış kıyafetleri ile Hint, Sultan ve yöresel kaftan seçenekleri de bulunuyor.

Bu çeşitlilik özellikle “kınada girişte başka, ilerleyen saatlerde başka bir şey giyeceğim” diyenler için işleri kolaylaştırıyor. Modern kınalıklarla daha geleneksel kaftanları aynı yerde görmek, telefonda yüzlerce fotoğraf arasında kaybolmaktan daha pratik olabilir.

Güncel nişanlık, kınalık ve kaftan örneklerini merak edenler @atlasgelinlik hesabına da göz atabilir.

Kına gecesinin görünmeyen işi: Tam hazırlanmışken yeniden hazırlanmak!

Kına gecesinin görünmeyen işi: Tam hazırlanmışken yeniden hazırlanmak!

Kına gecesi başlamadan herkes hazırdır; sonra kıyafet değişir, duvak ya da başlık yerinden oynar, makyaj tazelenir, saçın bir yeri düzeltilir. O anda “bunu kim yapacak?” sorusunun cevabını gecenin ortasında aramak pek eğlenceli değil.

Atlas Gelinlik’in Kına Takip Asistanı tam olarak bu görünmeyen işe odaklanıyor. Ekip; kıyafet değişimi, saç veya türban düzeni ve makyaj tazelemesi gibi konularda gelinin yanında oluyor. Üstelik ekip Sultanbeyli dışındaki İstanbul organizasyonlarına da gidebiliyor; bu da Kına Takip Asistanı’nı Atlas’ın en işe yarayan farklılıklarından birine dönüştürüyor.

Duvak takıldıktan sonra saçın “Olmadı” çıkmasını kimse istemez.

Duvak takıldıktan sonra saçın “Olmadı” çıkmasını kimse istemez.

Gelinlik seçildiğinde saç ve makyaj hâlâ ayrı bir dünya gibi görünebilir. Oysa yaka formu, duvak, taç ve saç modeli birbirinden bağımsız kararlar değil. Atlas Kuaför’de gelin saçı, türban tasarımı ve makyaj hizmetlerinin bulunması bu kararların aynı görünüm üzerinden konuşulmasını mümkün kılıyor.

Bazı güncel düğün paketlerinde dış çekim kuaförü ve gelinliğin dış çekim için ikinci kullanım hakkı gibi detayların bulunması da “düğün günü bitti, iş bitti” anlayışından biraz farklı. Özellikle dış çekimi başka güne bırakanlar için bu küçük ayrıntılar sonradan ciddi kolaylık yaratabiliyor.

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Bazen asıl lüks daha çok seçenek değil, daha az koşturma.

Bazen asıl lüks daha çok seçenek değil, daha az koşturma.

Düğün paketlerinin çekici tarafı her şeyi tek tek satın almak değil; birbirine bağlı işleri farklı insanlara tekrar tekrar anlatmamak. Atlas Gelinlik’in güncel paketlerinde gelinlik veya kına kıyafetine gelin başı, makyaj, kına başı, taç, buket ve araç süsleme gibi hizmetler eklenebiliyor; bazı paketler damatlık, dış çekim kuaförü ve ikinci kullanım hakkına kadar uzanıyor.

Bir de çok “Instagram’lık” görünmeyen ama gerçek hayatta işe yarayan taraf var: Satın alma veya kiralama sırasında ölçüye göre yapılan ilk tadilat ve kuru temizleme de hizmete dahil. Yani düğün hazırlığının en sıkıcı küçük işlerinden bazıları da listenizden çıkabiliyor.

Peki Atlas Gelinlik kimler için daha anlamlı?

Tek bir gelinlik modeli arayıp çıkmak isteyen biri için bu kadar geniş hizmet yapısı şart olmayabilir. Ama gelinlik, nişan-kına kıyafetleri, özel dikim, saç-makyaj ve bazı tamamlayıcı işleri aynı yerden yürütmek isteyenler için Atlas’ın farkı tam burada ortaya çıkıyor. Kısacası mesele “her şeyi aynı anda yaptırmak” değil; düğün hazırlığında gereksiz yere adres ve ekip değiştirmemek.

Bonus: Randevuya giderken telefonda şu 4 şey hazır olsun👇🏽

  • Beğendiğiniz 3-4 gelinlik ekran görüntüsü: Tarzınızı anlatmak için onlarca model göstermekten daha işe yarar.

  • Düğün, nişan ve kına tarihleri: Özel dikim, prova ve kıyafet sırasını konuşurken takvim en önemli bilgi.

  • Kiralama mı satın alma mı düşündüğünüz: Aynı modeli değerlendirirken bütçe ve kullanım biçimini en başta netleştirir.

  • Duvak, saç ve makyaj için sevdiğiniz birkaç referans: Gelinliğin yaka ve detaylarıyla birlikte düşünmek son dakika sürprizlerini azaltır.

Prova veya özel dikim düşünüyorsanız mağazaya gitmeden önce online randevu oluşturabilirsiniz. Gelinlik ve kuaför randevu hattı: 0850 473 14 15

Atlas Gelinlik • Mehmet Akif Mah. Fatih Bulvarı No:161, Sultanbeyli / İstanbul

Atlas Kuaför • Mehmet Akif Mah. Yusuf İslam Sk. No:5-7, Sultanbeyli / İstanbul

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