Gelinim Mutfakta Ezgi'ye Ne Oldu? Gelinim Mutfakta Ezgi Yarışmadan Ayrıldı mı, Diskalifiye mi Oldu?
Gelinim Mutfakta Ezgi'ye Ne Oldu? Gelinim Mutfakta Ezgi Yarışmadan Ayrıldı mı, Diskalifiye mi Oldu?
Kanal D'nin sevilen programlarından biri olan Gelinim Mutfakta'da bugün şok edici bir gelişme yaşandı. Programın eski ve favori yarışmacılarından Ezgi Yıldırım stüdyoya gelmezken, kayınvalidesi Reyhan stüdyoya yalnız bir şekilde geldi.
Peki, Gelinim Mutfakta Ezgi'ye ne oldu? Ezgi programda neden yok, ayrıldı mı yoksa diskalifiye mi oldu? İşte detaylar...
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Gelinim Mutfakta Ezgi'ye Ne Oldu?
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Gelinim Mutfakta Ezgi Neden Yok, Yarışmadan Ayrıldı mı?
Gelinim Mutfakta Ezgi Ne Kadar Süre Programda Olmayacak?
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