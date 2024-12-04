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Gelinim Mutfakta Ezgi'ye Ne Oldu? Gelinim Mutfakta Ezgi Yarışmadan Ayrıldı mı, Diskalifiye mi Oldu?

Gelinim Mutfakta Ezgi'ye Ne Oldu? Gelinim Mutfakta Ezgi Yarışmadan Ayrıldı mı, Diskalifiye mi Oldu?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
04.12.2024 - 16:23

Kanal D'nin sevilen programlarından biri olan Gelinim Mutfakta'da bugün şok edici bir gelişme yaşandı. Programın eski ve favori yarışmacılarından Ezgi Yıldırım stüdyoya gelmezken, kayınvalidesi Reyhan stüdyoya yalnız bir şekilde geldi.

Peki, Gelinim Mutfakta Ezgi'ye ne oldu? Ezgi programda neden yok, ayrıldı mı yoksa diskalifiye mi oldu? İşte detaylar...

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Gelinim Mutfakta Ezgi'ye Ne Oldu?

Gelinim Mutfakta Ezgi'ye Ne Oldu?

Gündüz kuşağının büyük bir ilgiyle takip edilen programları arasında başı çeken Gelinim Mutfakta, bugün önemli bir gelişmeyle izleyicilerinin karşısına çıktı. Gelinim Mutfakta yarışmacılarından Ezgi Yıldırım stüdyoya gelmedi ve Ezgi'nin kayınvalidesi Reyhan stüdyoya tek başına giriş yaptı.

Ezgi'yi göremeyen izleyiciler merakla araştırma yapmaya başladı. Gelinim Mutfakta yarışmacısı Ezgi Yıldırım'la ilgili kötü haberi ise programın sunucusu Aslıhan Hünel verdi.

Gelinim Mutfakta Ezgi Neden Yok, Yarışmadan Ayrıldı mı?

Gelinim Mutfakta Ezgi Neden Yok, Yarışmadan Ayrıldı mı?

Gelinim Mutfakta programının sunucusu Aslıhan Hünel,  “Gelinim Mutfakta’nın efsane gelini Ezgi Yıldırım’dan haber var. Çok üzgünüm, ne yazık ki çok talihsiz bir olay. Fotoğrafları da var.'' diye sözlerine başlayarak Ezgi'ye ne olduğunu seyircilerle paylaştı.

Aslıhan Hünel, Ezgi Yıldırım'ın banyoda düştüğünü ve ayağındaki çatlak nedeniyle Gelinim Mutfakta'ya ara vermek zorunda kaldığını açıkladı.

Gelinim Mutfakta Ezgi Ne Kadar Süre Programda Olmayacak?

Gelinim Mutfakta Ezgi Ne Kadar Süre Programda Olmayacak?

Banyoda düştüğü için ayağı çatlayan Ezgi Yıldırım'ın en az iki hafta boyunca Gelinim Mutfakta'da olmayacağı söyleniyor. Talihsiz bir olay yaşayarak ayağı alçıya alınan Yıldırım'ın kayınvalidesi Reyhan da gelini için birkaç şey söyledi. Yaşanan olay için çok üzgün olduğunu söyleyen Reyhan, ''Çocuğum ne hale geldi...'' diyerek üzüntüsünü ifade etti.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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