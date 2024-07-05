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Gelinim Mutfakta 6. Sezon Şampiyonu Kim Oldu? Gelinim Mutfakta Büyük Sezon Finali Şampiyonu!

Gelinim Mutfakta 6. Sezon Şampiyonu Kim Oldu? Gelinim Mutfakta Büyük Sezon Finali Şampiyonu!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
05.07.2024 - 20:19

Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'nın 6. sezon şampiyonu belli oldu. 5 Temmuz Cuma günü ekranlara gelen yarışmada genel puan durumu açıklandı. Peki Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı? Gelinim Mutfakta şampiyonu kim oldu? 

İşte detaylar...

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Gelinim Mutfakta 6. sezon şampiyonu bugün belli oldu.

Gelinim Mutfakta 6. sezon şampiyonu bugün belli oldu.

1420. bölümüyle 5 Temmuz'da sezon finali yapan Gelinim Mutfakta'nın şampiyonu da belli oldu. 

Gelinim Mutfakta 2024'ün puan durumu ve toplam çeyrek altın sayısı açıklandı.

Gelinim Mutfakta 6. Sezon Şampiyonu Kim Oldu?

Gelinim Mutfakta 6. Sezon Şampiyonu Kim Oldu?

Gelinim Mutfakta 6. sezon şampiyonu Damla Şahin oldu. Damla, toplamda 50 altın bilezik kazandı.

Damla ve Kıymet'in aynı çeyrek sayısına sahip olmasıyla kazanan kişi, alınan puanlarla seçildi.

Gelinim Mutfakta İkinci Kim Oldu?

Gelinim Mutfakta İkinci Kim Oldu?

Damla, Gelinim Mutfakta 6. sezon şampiyonu olurken Kıymet ise ikinci oldu. 

Kıymet, 30 altın bilezik kazandı. 

Damla sevincini ifade edecek sözler bulamazken Kıymet ise gözyaşlarına boğuldu.

Gelinim Mutfakta Sezon Finali Puan Tablosu

Gelinim Mutfakta Sezon Finali Puan Tablosu

  • DAMLA- 6 çeyrek

  • KIYMET 6 çeyrek

  • ZEYNEP- 5 çeyrek

  • BAŞAK- 3 çeyrek

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