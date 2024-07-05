Gelinim Mutfakta 6. Sezon Şampiyonu Kim Oldu? Gelinim Mutfakta Büyük Sezon Finali Şampiyonu!

Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'nın 6. sezon şampiyonu belli oldu. 5 Temmuz Cuma günü ekranlara gelen yarışmada genel puan durumu açıklandı. Peki Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı? Gelinim Mutfakta şampiyonu kim oldu?

İşte detaylar...