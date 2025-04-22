Gelin Dizisinin Konusu Nedir? Gelin Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar
Gelin dizisi, günlük dizi olarak hafta içi her gün Kanal 7 ekranlarında yayınlanıyor. Gelin dizisinin oyuncu kadrosu, çekim yerleri ve konusu ile merak konusu olmaya devam ediyor.
Peki, Gelin dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir ve dizi nerede çekiliyor?
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Gelin Dizisi Konusu
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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