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Gelin Dizisinin Konusu Nedir? Gelin Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Gelin Dizisinin Konusu Nedir? Gelin Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
22.04.2025 - 15:55

Gelin dizisi, günlük dizi olarak hafta içi her gün Kanal 7 ekranlarında yayınlanıyor. Gelin dizisinin oyuncu kadrosu, çekim yerleri ve konusu ile merak konusu olmaya devam ediyor.

Peki, Gelin dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir ve dizi nerede çekiliyor?

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Gelin Dizisi Konusu

Gelin Dizisi Konusu

Hançer için hayat bambaşka bir yol çizer önüne. Abisinin ölümcül hastalığını öğrenince, mecburen Cihan’ın evlilik teklifini kabul eder. Bu evlilik, onu istemediği bir düzenin içine hapseder. Cihan da ailesinin soy baskısıyla hareket eder, Beyza’dan boşanıp Hançer’le evlenir. Ama ortada ne aşk vardır ne de gerçek bir yuva. Her şey sadece bir çocuk içindir. Mukadder’in planı basittir: Torun doğar doğmaz, Cihan yeniden Beyza’ya dönecektir.

Gelin Dizisi Oyuncuları

Gelin Dizisi Oyuncuları

  • Cenay Türksever – Cihan Develioğlu

  • Talya Çelebi – Hançer

  • Betigül Ceylan – Mukadder

  • Çisel Kuşkan – Beyza

  • Ekrem Bozgül – Nusret

  • Sidal Damar – Sinem

  • Güneş Ebrar Özgül – Mine

  • Can Tarakcı – Cemil

  • Ceren Yüksekkaya – Derya

  • Türker Kantar – Emir

  • Kutay Şahin – Engin

  • Arif Nazım – Ertuğrul

  • Deniz Değirmenci – Yasemin

  • Yasemin Yeşilgöz – Fadime

  • Günnur Adıgüzel – Gülsüm

Gelin Bölümler ve Sezonlar

Gelin Bölümler ve Sezonlar

Gelin dizisi şu an 2 sezon ve 186 bölümdür yayında. Günlük dizi olan Gelin'in ilk sezonu 2024 yılında 34 bölümle tamamlanırken 7 Eylül 2024'te 2. sezonuna başladı.

Gelin Dizisi Uyarlama mı?

Gelin Dizisi Uyarlama mı?

Kanal 7'nin popüler dizisi Gelin, hiçbir yerli ya da yabancı yapımdan alınan bir uyarlama değildir. Tamamen özgün bir senaryoya sahip olan dizi, Hançer ve Cihan’ın iç içe geçmiş ilişkilerini, aile baskılarını ve aşkın karmaşık yollarını derinlemesine işliyor.

Gelin Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Gelin Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

'Gelin hangi kanalda?' sorusu merak ediliyor. Dizi Kanal 7 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanıyor. Dizinin yayın saati 19.00 olarak görünüyor. Dizinin geçmiş bölümleri Kanal 7'nin sitesinde yer alıyor.

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Gelin İzlenme Oranları ve Reytingler

Gelin İzlenme Oranları ve Reytingler

Kanal 7'nin günlük dizisi Gelin, reytinglerde dikkat çeken bir başarı elde etti. 2024 yılı sonlarına doğru, dizinin reytingleri yükselişe geçti ve 9. sıraya kadar çıktı.

Gelin Eleştiri ve Ödüller

Gelin Eleştiri ve Ödüller

Gelin, yayın hayatı boyunca birçok ödül kazanarak başarısını taçlandırdı. İşte bazı önemli ödüller:​

  • 14. Mood Ödülleri'nde 'En İyi Çıkış Yapan Kadın Oyuncu' ödülünü Talya Çelebi kazandı.

  • İz Bırakanlar Ödül Töreni'nde ise Betigül Ceylan, 'Yılın En İyi Çıkış Yapan Oyuncu' ödülünü aldı.

Gelin Son Haberler

Gelin Son Haberler

Kanal 7'yle alakalı son haberin final haberi olması bekleniyor. Henüz dizinin final tarihi açıklanmadı. Bu nedenle, yeni bölümlerle devam etmesi bekleniyor.

Gelin Benzeri Diziler

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Gelin Dizisi Nerede Çekiliyor?

Gelin Dizisi Nerede Çekiliyor?

Gelin dizisinin çekimleri, İstanbul'un tarihi dokusuyla öne çıkan semtlerinde yapılmaktadır. Özellikle Beykoz, Beşiktaş ve Galata gibi ikonik bölgeler, dizinin atmosferine özel bir hava katmaktadır.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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