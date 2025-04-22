Gelin Dizisinin Konusu Nedir? Gelin Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Hançer için hayat bambaşka bir yol çizer önüne. Abisinin ölümcül hastalığını öğrenince, mecburen Cihan’ın evlilik teklifini kabul eder. Bu evlilik, onu istemediği bir düzenin içine hapseder. Cihan da ailesinin soy baskısıyla hareket eder, Beyza’dan boşanıp Hançer’le evlenir. Ama ortada ne aşk vardır ne de gerçek bir yuva. Her şey sadece bir çocuk içindir. Mukadder’in planı basittir: Torun doğar doğmaz, Cihan yeniden Beyza’ya dönecektir.