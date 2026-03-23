Gelenekten Geleceğe: Neliman Özkarasu’nun Ebru Aşkı

Ebru, suyun üzerinde dans eden renklerin şiiridir; kadim bir sır gibi hem sonsuz özgür hem de narin bir disiplin içinde saklıdır. Bu kadim sanatın çağdaş bir nefesi, Balıkesir’in bereketli topraklarından yükselen bir ses var: Neliman Özkarasu. Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı ve Yaşayan İnsan Hazinesi unvanlarıyla onurlandırılmış bu usta, ebruyu yalnızca bir teknik olarak değil, ruhun derinliklerinden taşan bir meditasyon, bir teslimiyet ve bir miras olarak yaşıyor. Hikmet Barutçugil’in rehberliğinde başlayan yolculuğu, geleneksel köklerle beslenen kişisel bir bahçeye dönüşmüş; siyah-beyazın sessiz çığlığında bile renklerin tümünü barındıran, sabrın ve nezaketin diliyle konuşan bir sanatçı.

Neliman Hanım’ın iç dünyasından süzülen o saf ifadelerle dolu bir söyleşi yaptım. Suyla renklerin buluştuğu o mucizevi anda hissettiklerini, geleneğin kucağında yeniyi nasıl kucakladığını, gençlere bıraktığı en kıymetli nasihati kendi kelimeleriyle paylaşıyor.