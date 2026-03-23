Gelenekten Geleceğe: Neliman Özkarasu’nun Ebru Aşkı

Hüsamettin Oğuz
23.03.2026 - 14:17

Ebru, suyun üzerinde dans eden renklerin şiiridir; kadim bir sır gibi hem sonsuz özgür hem de narin bir disiplin içinde saklıdır. Bu kadim sanatın çağdaş bir nefesi, Balıkesir’in bereketli topraklarından yükselen bir ses var: Neliman Özkarasu. Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı ve Yaşayan İnsan Hazinesi unvanlarıyla onurlandırılmış bu usta, ebruyu yalnızca bir teknik olarak değil, ruhun derinliklerinden taşan bir meditasyon, bir teslimiyet ve bir miras olarak yaşıyor. Hikmet Barutçugil’in rehberliğinde başlayan yolculuğu, geleneksel köklerle beslenen kişisel bir bahçeye dönüşmüş; siyah-beyazın sessiz çığlığında bile renklerin tümünü barındıran, sabrın ve nezaketin diliyle konuşan bir sanatçı.

Neliman Hanım’ın iç dünyasından süzülen o saf ifadelerle dolu bir söyleşi yaptım. Suyla renklerin buluştuğu o mucizevi anda hissettiklerini, geleneğin kucağında yeniyi nasıl kucakladığını, gençlere bıraktığı en kıymetli nasihati kendi kelimeleriyle paylaşıyor.

Ebru sanatıyla ilk karşılaşmanız nasıl gerçekleşti? Bu sanat sizi hangi yönleriyle kendine çekti?

Her şey Halk Eğitim kurslarında kumaş ve ahşap boyama yaparken başladı. Farklı boya türlerini tanımak, özellikle suyla boyanın o muhteşem dansını görmek beni derinden etkiledi. Suyun özgür akışı, renklerin su üzerinde nasıl hayat bulduğu… Bu ilişki beni büyüledi ve araştırmalarım sonucunda Ebru sanatıyla tanıştım. 2003 yılından önce amatörce denemeler yapıyordum ama asıl dönüm noktası 2003'te İstanbul’da ustam Hikmet Barutçugil ile tanışmam oldu. Onun yanında profesyonel eğitim aldım ve içimdeki o derin aşkı, sanat tutkusunu gerçekten buldum. Ebru benim için sadece bir teknik değil, bir ruh hali haline geldi.

Geleneksel ebru eğitiminin sizin sanat anlayışınızı şekillendirmedeki rolü nedir?

Benim için sanat zaten gelenekseldir. Sanat anlayışım tamamen Anadolu motiflerinden, kadim kültürümüzden beslenir. Geleneksel eğitim, bana disiplin, sabır ve asıl özü öğretti. Hikmet Barutçugil gibi bir ustadan öğrenmek, sadece teknikleri değil, ebrunun ruhunu, tarihini ve manevi boyutunu da içselleştirmemi sağladı. Bu gelenek olmadan sanatın yenilikçi yanı da eksik kalırdı diye düşünüyorum.

Ebru yaparken zihinsel ve duygusal olarak nasıl bir sürece giriyorsunuz?

Ebru tezgahının başına geçtiğimde sanki zaman duruyor. Uçsuz bucaksız bir duygu yoğunluğu içindeyken, tüm o coşkuyu, hüznü, sevinci tekne içindeki suya sığdırmaya çalışıyorum. Renkler suyla birleşip beni yönlendiriyor; bazen kalbim, bazen aklım onların ellerinde şekilleniyor. Bu süreçte kendimi tamamen bırakıyorum. Ebru, benim için meditasyon gibi; dış dünyayı unutup sadece o anın, suyun ve rengin büyüsüne kapılıyorum.

Renkli ebru yerine siyah–beyaz çalışmalara yönelmenizin ardındaki düşünsel veya estetik nedenler nelerdir?

Siyah-beyaz ebrularım, renkli çalışmalarımın yerini almıyor; onlar bambaşka bir pencere açıyor. Amacım şuydu: İnsanlar siyah ve beyazın içinde bile moru, kırmızıyı, yeşili, sarıyı görebilsin istedim. Renklerinmızın en yoğun halini, hislerimizin en derin katmanlarını, renklerin tüm zenginliğine ihtiyaç duymadan da ifade edebileceğimizi göstermek istedim. Siyah-beyaz, sanki duyguların saf haline, özüne indirgenmiş hali gibi… Bu kontrastla aslında renklerin yokluğunda bile ne kadar çok renk barındırdığımızı anlatmaya çalıştım.

Ebru sanatında geleneksel kalıplara bağlı kalmak ile kişisel yorum geliştirmek arasında nasıl bir denge kuruyorsunuz?

Hayat felsefem zaten geleneksel değerler üzerine kurulu. Ebru da özünde geleneksel bir sanat. Bu geleneği korumak, gelecek nesillere miras bırakmak ve öğretmek benim en büyük niyetim. Ancak kişisel yorumlarım da beni benden ayıran, iç dünyamı yansıtan unsurlar. Dengeyi şu şekilde kuruyorum: Yenilik, ancak köklü bir gelenek üzerine inşa edildiğinde anlamlı olur. Geleneksellik olmadan yenilik sadece taklit veya geçici bir heves olur. Ben yeniyi, eskiden aldığım güçle ortaya koyuyorum.

Ebru öğrenmek isteyen genç sanatçılara en önemli tavsiyeniz ne olur?

Ebru öğrenmek isteyen gençlere, öncelikle niyetlerinin samimi, nezaket dolu ve her şeyden önemlisi sabırla dolu olmasını tavsiye ederim. Ebru, aceleye gelmeyen bir sanattır; suyun üzerinde renklerin dansını izlemek için acele ederseniz, o dans dağılır gider ve geriye sadece hayal kırıklığı kalır. Sabır burada sadece teknik bir gereklilik değil, aynı zamanda manevi bir duruştur. Hazırlık aşamasında boyaların kıvamını tutturmak, suyun derecesini ayarlamak, havanın nemini hesaba katmak… Birçok genç ilk denemelerde güzel sonuçlar alamayınca vazgeçebiliyor; oysa ebru tam da bu vazgeçmeme haliyle güzelleşir. 

Son olarak şunu söylemek isterim: Ebru sizi sabırlı kılmakla kalmaz, tevazu da öğretir. Her ebru biriciktir, tekrarlanmaz; tıpkı hayat gibi. Bu yüzden sonucu zorlamayın, akışa teslim olun. Gençlerimize tavsiyem budur: Niyetiniz temiz, kalbiniz açık, sabrınız derin olsun. Gerisi suyun ve renklerin büyüsüne kalır.

Atölye çalışmalarınızda öğrencilerin en çok zorlandığı nokta nedir?

Kesinlikle ebrunun mutfağı, yani hazırlık aşaması. Boyaların kıvamı, suyun yoğunluğu, havanın nemi… Bunların hepsini ayarlamak zahmetli ve sabır gerektiriyor. Özellikle öd’ün kitresi kokusu birçok öğrenciyi ilk başta rahatsız ediyor. İşte tam burada saygı devreye giriyor: O kokuya bile nezaketle, saygıyla yaklaşırsanız ebru size kapılarını açar. Hazırlık sürecini sevmeden, ebruyu gerçekten öğrenemezsiniz.

Ebru sanatının kültürel miras olarak korunması ve geleceğe aktarılması için neler yapılmalı?

Sadece ebru değil, tüm geleneksel sanatlarımız için maddi ve manevi her türlü imkân seferber edilmeli. Dernekler, vakıflar, devlet kurumları el ele vermeli. Sanat sadece atölyelerde değil; mahallelerde, köylerde, her yerde erişilebilir olmalı. Çocuklara, gençlere erken yaşta tanıtılmalı ki bu miras canlı kalsın. Yaşayan İnsan Hazinesi unvanı gibi teşvikler de çok kıymetli; bunlar sanatçıları motive ediyor ve sanatı görünür kılıyor.

Sizi en çok etkileyen bir ebru çalışmanız var mı? Hikâyesini paylaşır mısınız?

Aslında her çalışmam benim için çok özel ve etkileyici, çünkü hepsi yoğun bir duyguyla doğuyor. Özellikle çiçek ebrularında, önümdeki fotoğraf değil, doğada gördüğüm gerçek çiçek zihnimde canlanıyor. Çiçeğe bakarken hissettiğim o ilk hayranlık, hüzün ya da coşku doğrudan suya yansıyor. Gözümün önüne gelen o görüntü, fırçanın hareketini belirliyor. Bu yüzden tek bir tanesini seçmek zor; her biri, o anki duygumun bir aynası gibi.

Neliman Özkarasu’nun sözleri bittiğinde geriye kalan, suyun yüzeyinde dağılmadan kalan son bir renk lekesinin izi gibi hafif bir hayranlık. Ebru, her defasında yeniden doğar; tıpkı hayat gibi biricik ve tekrarlanmaz. Bu sanatı böylesine içten, böylesine tevazuyla taşıyan bir ustanın varlığı, bize şunu hatırlatır: Gelenek, sadece geçmişe saygı değil, geleceğe açılan bir kapıdır. Sabırla, nezaketle, aşkla yaklaşıldığında su da renk de konuşur ve o konuşmada insan, kendi en derin sessizliğini duyar.

Neliman Hanım’ın ellerinden doğan her ebru, Anadolu’nun kadim ruhunu bugüne taşıyan bir dua gibi. Umarım bu söyleşi, genç kalemlere, yeni ellere ilham olur; suyun üzerinde dans eden renklerin ardındaki o büyük aşkı hissettirir. Çünkü ebru bitmez; yalnızca bekler, bir sonraki sabırlı kalbi, bir sonraki teslim olmuş bakışı.

“AŞK” Temalı sergi…

Geleneksel Türk sanatının en nadide dallarından biri olan ebru sanatını, modern bir yorumla yeniden yorumlayan Neliman Özkarasu, “AŞK” temalı yeni sergisiyle sanatseverlerle buluşuyor. Sanatçının “Su uyur, desen görür. Bir damla düşer; zaman hatırlar” sözleriyle tanımladığı sergi, izleyiciyi suyun ve rengin büyülü dünyasında duygusal bir yolculuğa çıkarıyor.Sergi, 02 Nisan 2026 tarihinde Saat: 16.00’da düzenlenecek açılış kokteyli ile sanatseverlere kapılarını açıyor. 12 Nisan 2026 tarihine kadar Kiwi Art Gallery’de ziyaret edilebilecek olan sergi, her gün 10.30- 22.00 saatleri arasında görülebilecek. Sanatçının, ebrunun kıvrak dansını “Aşk” temasıyla birleştirdiği eserler, izleyiciye hem görsel bir şölen sunmayı hem de geleneksel sanatın inceliklerini hissettirmeyi amaçlıyor. Su üzerinde şekillenerek hayat bulan her bir eser, aşkın geçiciliğini, derinliğini ve tutkusunu temsil ediyor. Tüm sanatseverlerin davetli olduğu sergi, Bahçelievler Mahallesi, Mehmetçik Caddesi No: 68/1 adresinde bulunan Kiwi Art Gallery__’de ziyarete açık olacak.

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

