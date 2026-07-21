Geleceğe Mühür! Ayasofya’nın Hafızası Geleceğe Mühürlendi

Büyük boy tasarımı, özenli baskısı ve zengin görsel içeriğiyle “Fethin Mührü: Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi”, yalnızca bir kitap değil; araştırmacılar, akademisyenler, sanat tarihçileri ve kültürel mirasa ilgi duyan okurlar için uzun yıllar başvurulacak referans niteliğinde bir koleksiyon eseri olarak öne çıkıyor.

Demirören Yayınları, “Fethin Mührü: Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi” isimli yeni bir seçkin eseriyle Türkiye'nin kültürel mirasını uluslararası yayıncılık standartlarında kayıt altına alırken Ayasofya'nın tarihini, mimarisini ve medeniyet birikimini gelecek kuşaklara taşıyan kalıcı bir kültür hizmetine de imza atıyor.