Geleceğe Mühür! Ayasofya’nın Hafızası Geleceğe Mühürlendi
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Ayasofya’nın yeniden ibadete açılış yıl dönümünde kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunan önemli bir eser okuyucuyla buluşmaya hazırlanıyor. Demirören Yayınları’nın yeni koleksiyon eseri, “Fethin Mührü: Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi”, 24 Temmuz Cuma günü itibariyle okuyucularıyla buluşuyor.
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