Geçmişin Tozlu Kapıları Açılsın: Acun Ilıcalı'nın Meşhur Ettiği İsimler

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı şimdiye kadar ekranlarda sayısız işin altına imza attı. Yayınladığı tüm yarışmalar fenomen olan Ilıcalı, pek çok ismin de ünlü olmasına önayak oldu diyebiliriz. Peki Acun Ilıcalı şimdiye kadar kimleri öeşhur etti biliyor musunuz? Gelin birlikte bakalım!