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Geçmişin Tozlu Kapıları Açılsın: Acun Ilıcalı'nın Meşhur Ettiği İsimler

Geçmişin Tozlu Kapıları Açılsın: Acun Ilıcalı'nın Meşhur Ettiği İsimler

Acun Ilıcalı
GNS
GNS - Onedio Editörü
01.05.2024 - 11:46

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı şimdiye kadar ekranlarda sayısız işin altına imza attı. Yayınladığı tüm yarışmalar fenomen olan Ilıcalı, pek çok ismin de ünlü olmasına önayak oldu diyebiliriz. Peki Acun Ilıcalı şimdiye kadar kimleri öeşhur etti biliyor musunuz? Gelin birlikte bakalım!

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1. Uğur Pektaş

1. Uğur Pektaş

Survivor Türkiye: Büyük Macera yarışmasının birincisi olmasının ardından dizilerde oyuncu olarak görmeye başladığımız Pektaş, Arka Sokaklar ile bilinirlik kazanmıştı.

2. İrem Derici

2. İrem Derici

O Ses Türkiye yarışmasında istediği başarıyı elde edemeyen İrem Derici şimdilerin en popüler şarkıcılarından bir tanesi.

3. Anıl Tetik

3. Anıl Tetik

Survivor'a katılan Anıl Tetik, kariyerine oyuncu olarak devam etmişti.

4. Hilmicem İntepe

4. Hilmicem İntepe

Şimdilerde yeniden All Star'da boy gösteren Hilmicem İntepe, ilk Survivor'ın ardından oyuncu olarak devam etmişti.

5. Aleyna Tilki

5. Aleyna Tilki

Yetenek Sizsiniz'e katılan Aleyna Tilki de yıldızı parlayan isimler arasında.

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6. Hakan Hatipoğlu

6. Hakan Hatipoğlu

Var Mısın Yok Musun'a katılan Hakan Hatipoğlu, kariyerine sunucu olarak devam etmişti.

7. Berrin Aktuğ

7. Berrin Aktuğ

'Survivor - Aslanlar - Kanaryalar' yarışmasına katılan Berrin Aktuğ, kariyerine sunucu olarak devam etmişti.

8. Naciye Teyze

8. Naciye Teyze

Var Mısın Yok Musun yarışmasına katılan Mevlüt'ün annesi olan Naciye Teyze, oğlundan daha popüler bir fenomen olmuş ve reklamlarda oynamıştı.

9. Merve Oflaz

9. Merve Oflaz

Önce Var Mısın Yok Musun'a ardından Survivor'a katılan Merve Oflaz, kariyerine oyuncu olarak devam etmişti. Ayrıca Survivor Türkiye'nin ilk kadın şampiyonu olarak dikkat çekmişti.

10. Hanzade Ofluoğlu

10. Hanzade Ofluoğlu

Var Mısın Yok Musun yarışmasıyla adını duyuran isimlerden biri de Hanzade Ofluoğlu olmuştu.

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11. Nurseli Ergin

11. Nurseli Ergin

Var Mısın Yok Musun'un meşhur ettiği isimlerden bir diğer şimdilerin popüler sunucusu Nurseli Ergin.

12. Furkan Dede

12. Furkan Dede

Furkan Dede, Var Mısın Yok Musun'un ardından sunucu olarak Acun Medya ekibine katılan isimlerden biriydi.

13. Serkay Tütüncü

13. Serkay Tütüncü

Survivor'da dikkat çeken Serkay Tütüncü, kariyerine oyuncu olarak devam etti.

14. Almeda Abazi

14. Almeda Abazi

Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi, Yok Böyle Dans ve Survivor yarışması ile adını duyurmuştu.

15. Nur Tuğba Algül

15. Nur Tuğba Algül

Var Mısın Yok Musun'dan sonra sunucu olan isimlerden biri de Nur Tuğba Algül.

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16. Sefa Doğanay

16. Sefa Doğanay

Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasındaki mizahıyla dikkat çeken Sefa Doğanay da sosyal medyada tanınan isimlerden biriydi.

17. Serenay Aktaş

17. Serenay Aktaş

Survivor'dan tanıdığımız Serenay Aktaş da oyuncu olan isimlerden biri.

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