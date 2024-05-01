Geçmişin Tozlu Kapıları Açılsın: Acun Ilıcalı'nın Meşhur Ettiği İsimler
Geçmişin Tozlu Kapıları Açılsın: Acun Ilıcalı'nın Meşhur Ettiği İsimler
Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı şimdiye kadar ekranlarda sayısız işin altına imza attı. Yayınladığı tüm yarışmalar fenomen olan Ilıcalı, pek çok ismin de ünlü olmasına önayak oldu diyebiliriz. Peki Acun Ilıcalı şimdiye kadar kimleri öeşhur etti biliyor musunuz? Gelin birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Uğur Pektaş
2. İrem Derici
3. Anıl Tetik
4. Hilmicem İntepe
5. Aleyna Tilki
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Hakan Hatipoğlu
7. Berrin Aktuğ
8. Naciye Teyze
9. Merve Oflaz
10. Hanzade Ofluoğlu
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Nurseli Ergin
12. Furkan Dede
13. Serkay Tütüncü
14. Almeda Abazi
15. Nur Tuğba Algül
İçeriğin Devamı Aşağıda
16. Sefa Doğanay
17. Serenay Aktaş
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın