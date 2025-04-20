Gecenin Bir Yarısı Yalnızlıkla Buluşturan O Playlist
Bazı geceler vardır, yalnızlık sanki daha da ağır basar. Sessizlik içinde kaybolmak, düşüncelere dalmak ve sadece hissetmek istersin. İşte seni gecenin derinliklerinde yakalayan, yalnızlığı hissettiren ama bir o kadar da içten gelen duygulara tercüman olan o playlist!
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1. The Weeknd – Wicked Games
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2. Lana Del Rey – Born to Die
3. Arctic Monkeys – Do I Wanna Know?
4. Billie Eilish – when the party’s over
5. James Blake – Retrograde
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6. Cigarettes After Sex – Apocalypse
7. Hozier – Cherry Wine
8. Radiohead – No Surprises
9. Bon Iver – Holocene
10. Damien Rice – 9 Crimes
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11. London Grammar – Strong
12. Sufjan Stevens – Fourth of July
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