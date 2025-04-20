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Gecenin Bir Yarısı Yalnızlıkla Buluşturan O Playlist

etiket Gecenin Bir Yarısı Yalnızlıkla Buluşturan O Playlist

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
20.04.2025 - 23:46

Bazı geceler vardır, yalnızlık sanki daha da ağır basar. Sessizlik içinde kaybolmak, düşüncelere dalmak ve sadece hissetmek istersin. İşte seni gecenin derinliklerinde yakalayan, yalnızlığı hissettiren ama bir o kadar da içten gelen duygulara tercüman olan o playlist!

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1. The Weeknd – Wicked Games

2. Lana Del Rey – Born to Die

3. Arctic Monkeys – Do I Wanna Know?

4. Billie Eilish – when the party’s over

5. James Blake – Retrograde

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6. Cigarettes After Sex – Apocalypse

7. Hozier – Cherry Wine

8. Radiohead – No Surprises

9. Bon Iver – Holocene

10. Damien Rice – 9 Crimes

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11. London Grammar – Strong

12. Sufjan Stevens – Fourth of July

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Lisa Campton
Lisa Campton
Onedio Üyesi
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