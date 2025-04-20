Gecenin Bir Yarısı Yalnızlıkla Buluşturan O Playlist

Bazı geceler vardır, yalnızlık sanki daha da ağır basar. Sessizlik içinde kaybolmak, düşüncelere dalmak ve sadece hissetmek istersin. İşte seni gecenin derinliklerinde yakalayan, yalnızlığı hissettiren ama bir o kadar da içten gelen duygulara tercüman olan o playlist!