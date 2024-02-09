Geçen Yıllarda Gözlerinde Işıltı Olan Nureddin Nebati, Seçimde Heyecan ve Aşkla Bakıyor!
Geçen Yıllarda Gözlerinde Işıltı Olan Nureddin Nebati, Seçimde Heyecan ve Aşkla Bakıyor!
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, görev yaptığı dönemde ekonomide olanlarla halen hafızalarda yerini koruyor. Bakanlığı döneminde 'gözlerdeki ışıltı' söylemi başta olmak üzere birçok açıklaması gündem olan Nebati, bu kez milletvekili olduğu Mersin'de yerel seçim çalışmalarında hararetli konuşmasıyla dikkat çekti.
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Bir önceki Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, görev yaptığı dönemde hem ekonomide yaşananlar, hem de açıklamalarıyla hep gündemde kalmıştı.
Nebati, 2023 Mayıs seçimlerinde Mersin'den milletvekili olurken, görevi de bir "ohh" çekerek Mehmet Şimşek'e devretmişti.
Nebati'nin hareketli konuşması, "gözlerindeki ışıltının yerini, aşk ve heyecan almış" dedirtti.
Sosyal medyada da Nebati'nin konuşması gündem oldu.
Yorumlar, renkli kişiliğinin ve sözlerinin unutulmadığın da göstergesiydi.
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İşte o yorumlar.
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