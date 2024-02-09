Geçen Yıllarda Gözlerinde Işıltı Olan Nureddin Nebati, Seçimde Heyecan ve Aşkla Bakıyor!

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, görev yaptığı dönemde ekonomide olanlarla halen hafızalarda yerini koruyor. Bakanlığı döneminde 'gözlerdeki ışıltı' söylemi başta olmak üzere birçok açıklaması gündem olan Nebati, bu kez milletvekili olduğu Mersin'de yerel seçim çalışmalarında hararetli konuşmasıyla dikkat çekti.