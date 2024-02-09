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Geçen Yıllarda Gözlerinde Işıltı Olan Nureddin Nebati, Seçimde Heyecan ve Aşkla Bakıyor!

Geçen Yıllarda Gözlerinde Işıltı Olan Nureddin Nebati, Seçimde Heyecan ve Aşkla Bakıyor!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
09.02.2024 - 19:25

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, görev yaptığı dönemde ekonomide olanlarla halen hafızalarda yerini koruyor. Bakanlığı döneminde 'gözlerdeki ışıltı' söylemi başta olmak üzere birçok açıklaması gündem olan Nebati, bu kez milletvekili olduğu Mersin'de yerel seçim çalışmalarında hararetli konuşmasıyla dikkat çekti.

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Bir önceki Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, görev yaptığı dönemde hem ekonomide yaşananlar, hem de açıklamalarıyla hep gündemde kalmıştı.

Bir önceki Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, görev yaptığı dönemde hem ekonomide yaşananlar, hem de açıklamalarıyla hep gündemde kalmıştı.

Nureddin Nebati'nin özellikle göreve geldiği ilk günlerde 'ekonominin gözlerdeki ışıltı' olduğunu söylemesi halen hafızalardan silinmedi.

Nebati, 2023 Mayıs seçimlerinde Mersin'den milletvekili olurken, görevi de bir "ohh" çekerek Mehmet Şimşek'e devretmişti.

Nebati, 2023 Mayıs seçimlerinde Mersin'den milletvekili olurken, görevi de bir "ohh" çekerek Mehmet Şimşek'e devretmişti.

Şimşek'in döneminde halen düzelmeyen ekonomik verilerde de dönem dönem hatırlanan Nureddin Nebati, bu kez Meclis'te temsil ettiği Mersin'de Mart 2024'teki yerel seçimlere yönelik çalışmalarında görüntülendi.

Nebati'nin hareketli konuşması, "gözlerindeki ışıltının yerini, aşk ve heyecan almış" dedirtti.

Sosyal medyada da Nebati'nin konuşması gündem oldu.

Sosyal medyada da Nebati'nin konuşması gündem oldu.
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Yorumlar, renkli kişiliğinin ve sözlerinin unutulmadığın da göstergesiydi.

Yorumlar, renkli kişiliğinin ve sözlerinin unutulmadığın da göstergesiydi.
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İşte o yorumlar.

İşte o yorumlar.
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