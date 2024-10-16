Geçen Yaz Film Çekmişlerdi! Barış Arduç ile Hande Erçel Yepyeni Bir Dizi İçin Tekrar Bir Araya Geldi
Geçen Yaz Film Çekmişlerdi! Barış Arduç ile Hande Erçel Yepyeni Bir Dizi İçin Tekrar Bir Araya Geldi
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/b...
'Rüzgara Bırak' filminin çekimlerini tamamlayan Barış Arduç ve Hande Erçel yepyeni bir dizide ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın paylaştığı detaylara gelin birlikte bakalım.
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Türkiye'nin en popüler dizi ve sinema oyuncularından ikisi olan Barış Arduç ve Hande Erçel yeni bir dizide buluşmak için hazırlanıyor.
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ikili Disney Plus'ın yeni projesi 'Reminder' dizisinin senaryosunu okuyor. Eğer senaryoyu beğenirlerse Arduç ve Erçel'i tekrar bir arada izleyeceğiz.
Tekrar diyoruz çünkü Barış Arduç ve Hande Erçel geçtiğimiz yaz 'Rüzgara Bırak' filminde başrolü paylaşmıştı. İkili röportajlarda sık sık "başka bir projede tekrar bir arada olmak istediklerini" dile getirmişti.
'Rüzgara Bırak' filminin çekimleri tamamlandı ancak vizyon tarihi henüz net değil. Film çocukluk yıllarında tanışan ve yıllar sonra bir araya gelen Ege ve Aslı'nın hikayesini konu alıyor.
Disney Plus'ın 'Reminder' dizisine gelince, Altuntaş'ın haberine göre dizinin senaryosunu Netflix'in çok sevilen dizisi 'Fatma'nın senaristleri kaleme alacak. Bu detaylar birleşince ortaya çok ilginç bir hikaye çıkacak gibi. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...
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