Geçen Hafta Potadaydı: MasterChef'te Yumurta Temalı Ödül Oyununda 100 Bin TL'nin Sahibi Belli Oldu!
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MasterChef Türkiye'de haftanın ortası yine para ödülüyle ısındı. 14 Ekim Çarşamba akşamı yarışmacılar önce yumurtadan beş tabaklık bir menü çıkardı, ardından Güney Amerika mutfağının iddialı tariflerinden biriyle sınandı. İki etaplı nefes kesen mücadelenin sonunda 100 bin TL'lik ödülün sahibi belli oldu. Üstelik kazanan isim, sadece birkaç gün önce eleme potasından dönmüştü.
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MasterChef ödül oyununu kazanan Ayşe Nur, geçen hafta eleme potasına giden ilk isimlerden biriydi.
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Yumurta temalı ilk etapta kırmızı takım beş tabaklık menüsüyle şefleri ikna etti.
Ödül oyununun ikinci etabında kırmızı takım pastel de choclo için kendi arasında kapıştı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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