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Geçen Hafta Potadaydı: MasterChef'te Yumurta Temalı Ödül Oyununda 100 Bin TL'nin Sahibi Belli Oldu!

Geçen Hafta Potadaydı: MasterChef'te Yumurta Temalı Ödül Oyununda 100 Bin TL'nin Sahibi Belli Oldu!

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
15.10.2026 - 11:38
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MasterChef Türkiye'de haftanın ortası yine para ödülüyle ısındı. 14 Ekim Çarşamba akşamı yarışmacılar önce yumurtadan beş tabaklık bir menü çıkardı, ardından Güney Amerika mutfağının iddialı tariflerinden biriyle sınandı. İki etaplı nefes kesen mücadelenin sonunda 100 bin TL'lik ödülün sahibi belli oldu. Üstelik kazanan isim, sadece birkaç gün önce eleme potasından dönmüştü.

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MasterChef ödül oyununu kazanan Ayşe Nur, geçen hafta eleme potasına giden ilk isimlerden biriydi.

MasterChef ödül oyununu kazanan Ayşe Nur, geçen hafta eleme potasına giden ilk isimlerden biriydi.

Kırmızı önlüklü Ayşe Nur için bu hafta tam bir rövanş haftasına dönüştü. 25 yaşındaki yarışmacı İstanbul'da doğup büyüdü, gastronomi eğitimi aldı ve yaklaşık beş yıldır profesyonel mutfaklarda çalışıyor. Temmuz sonunda 13. beyaz önlüğü alarak ana kadroya giren Ayşe, sakin tavrı ve teknik bilgisiyle kısa sürede dikkat çekti.

Gelgelelim geçen hafta işler hiç de yolunda gitmiyordu. Kırmızı takımın kaybettiği dokunulmazlık oyununun ardından Nurten'le birlikte potaya giden ilk iki isimden biri oldu. Pazar akşamı Buse'nin vedasıyla biten elemeden kurtulan genç şef, bu kez tezgahın en mutlu ismiydi.

Yumurta temalı ilk etapta kırmızı takım beş tabaklık menüsüyle şefleri ikna etti.

Yumurta temalı ilk etapta kırmızı takım beş tabaklık menüsüyle şefleri ikna etti.

Gecenin ilk sürprizi tezgâha gelen malzeme oldu: yumurta. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna, iki takımdan da yumurtayı merkeze alan beş aşamalı bir menü istedi. Çorbayla açılan listede soğuk başlangıç, ara sıcak ve ana yemek vardı, kapanışı da tatlı yapıyordu.

Üstelik hepsi 45 dakikaya sığmak zorundaydı. Muhammed'in mavi takımı ile Kübra'nın kırmızı takımı menülerini kendi aralarında belirledi ve mutfakta tam bir koşuşturma başladı. Şefler tabakları tek tek tadınca karar netleşti: ikinci etabın biletini kırmızı takım aldı, mavi takım için ödül yolu burada kapandı.

Ödül oyununun ikinci etabında kırmızı takım pastel de choclo için kendi arasında kapıştı.

Ödül oyununun ikinci etabında kırmızı takım pastel de choclo için kendi arasında kapıştı.

Kazanan takım rahat bir nefes alırken asıl gerilim yeni başlıyordu. Şefler ikinci turda kırmızı takım üyelerinden Şili mutfağının sevilen fırın yemeği pastel de choclo'yu istedi. Kıymalı harcın üzerini tatlı mısır püresiyle örten bu tarifte zeytin ve haşlanmış yumurta da sıkça kullanılıyor.

Tabaklar lezzet, sunum ve teknik açısından masaya yatırıldı. Peki MasterChef ödül oyununu kim kazandı? Gecenin sonunda en başarılı pastel de choclo'yu çıkaran Ayşe, 100 bin TL'lik ödülün sahibi oldu. Bu sezon ödül oyunlarında kasaya genellikle aynı tutar konuyor; Ayşe de artık o kasayı açanlar arasında.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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