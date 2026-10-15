Geçen Hafta Potadaydı: MasterChef'te Yumurta Temalı Ödül Oyununda 100 Bin TL'nin Sahibi Belli Oldu!

Kırmızı önlüklü Ayşe Nur için bu hafta tam bir rövanş haftasına dönüştü. 25 yaşındaki yarışmacı İstanbul'da doğup büyüdü, gastronomi eğitimi aldı ve yaklaşık beş yıldır profesyonel mutfaklarda çalışıyor. Temmuz sonunda 13. beyaz önlüğü alarak ana kadroya giren Ayşe, sakin tavrı ve teknik bilgisiyle kısa sürede dikkat çekti.

Gelgelelim geçen hafta işler hiç de yolunda gitmiyordu. Kırmızı takımın kaybettiği dokunulmazlık oyununun ardından Nurten'le birlikte potaya giden ilk iki isimden biri oldu. Pazar akşamı Buse'nin vedasıyla biten elemeden kurtulan genç şef, bu kez tezgahın en mutlu ismiydi.