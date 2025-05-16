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Geceleri Başını Yastığa Koyduğunda Ne Düşündüğünü Tahmin Ediyoruz!

etiket Geceleri Başını Yastığa Koyduğunda Ne Düşündüğünü Tahmin Ediyoruz!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
16.05.2025 - 10:31

Gece yatağa girdiğinde gözlerini kapatıp ne düşünüyorsun? Hani o an tüm günün içinde kaybolmuş gibi hissedersin ya, işte tam o anda kafanda neler dönüyor? Bir yandan uyumaya çalışırken, bir yandan geçmişi ve geleceği kafanda sorguluyorsun. Merak etme, yalnız değilsin! 

Başını yastığa koyduğunda hangi düşüncelerin seni takip ediyor, birlikte keşfedelim!

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1. Uykuya dalmadan önce genelde ne yapıyorsun?

2. Yastığına kafanı koyduğun an aklından geçen ilk şey ne olur?

3. Rüyalarını hatırlar mısın?

4. Geceleri en çok düşündüğün konulardan biri ne?

5. Uyuyamayıp da saçma sapan düşündüğün bir şey söyle:

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6. Gece gece dolaba sessizce gitmişliğin var mı?

7. En son gece yatağa girerken ne hissettin?

8. Yastığın bir özelliği olsa ne olmasını isterdin?

Düşünce fabrikası senin zihnin olabilir!

Gece olunca beynin tam anlamıyla bir çalışma ortamına dönüşüyor. Bazen “şu an ne yapıyorum?” diye soruyorsun ama beynin, “dur, önemli bir şey bulmam gerek” diyerek düşüncelerin peşinden koşmaya başlıyor. Bütün eski anılar, hafif utanç verici sosyal medya paylaşımları, hala silmediğin WhatsApp konuşmaları ve “bunu mu dedim ya?” dedirten laf kalabalıkları yeniden canlanıyor. Bir türlü uykuya dalamıyorsun, çünkü düşüncelerin sürekli seni uyanık tutuyor. Bu arada, beynin aslında seni biraz da yormaya çalışıyor; sanki her anı gözden geçirmek için bir fırsat yaratmaya çalışıyor.

Bu arada… Evi kim temizleyecek? Cidden soruyorum. Çünkü dağınıklık artık duygusal boyuta geçmiş. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bir robot süpürge alsan, belki hem evi süpürür hem duygularını da toparlar. Yani ne bileyim, umut işte...

Sen yatınca film başlıyor!

Geceleri kendinle baş başa kalınca “yine mi aynı sahne?” diyorsun. İç sesin seni bol bol dramatize ediyor, yorgan ise tek arkadaşın. Düşünceler pıt pıt geliyor, bir kısmı zaten hiç gitmemiş.

Ama bir robot süpürge mi alsan? Her şey bir anda düzelir mi? Ya da dijital bir günlük alıp her gece “bugün neler düşündüm, neler hissettim?” diye yazmaya başlasan? Bu şekilde, içindeki karmaşayı biraz olsun dışarıya dökebilirsin. Hem bir robot süpürge sana ev işlerinde yardımcı olurken, dijital günlük de sana içsel bir rahatlama sağlayabilir.

Kafanı koyduğun gibi gidenlerden!

Senin gece düzenin muazzam. Yastık → göz kapanır → REM uykusu. Ne düşünce, ne takıntı, bir huzur akıyor senden. Ama bazen o kadar rahatsın ki etrafın seni uyandırıp “kalk biraz dağınıklığa bak” demek istiyor. Sana acilinden bir robot süpürge lazım. Hem çalışsın, hem sessiz olsun, hem de seni asla “görüldü”de bırakmasın. (Kendi kendine harita çıkarıyor, daha ne yapsın?)

Gece sendromları hoşgeldik!

Sen gece olunca adeta duygusal bir sitcom karakterine dönüşüyorsun. Gülüyorsun, sonra iç çekiyorsun. Story’lere bakarken hem “ay ne tatlılar” deyip hem “neden ben değilim?” krizine giriyorsun.

Sana bir önerimiz var: Kendine bir robot süpürge al. Çünkü en azından o, “rotamı kaybettim” deyip ağlamıyor. Hem bir kere harita çıkarıyor, sonra ömrü boyunca düzenli kalıyor. Keşke biz de öyle olabilsek, değil mi?

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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