Geceleri Başını Yastığa Koyduğunda Ne Düşündüğünü Tahmin Ediyoruz!

Gece yatağa girdiğinde gözlerini kapatıp ne düşünüyorsun? Hani o an tüm günün içinde kaybolmuş gibi hissedersin ya, işte tam o anda kafanda neler dönüyor? Bir yandan uyumaya çalışırken, bir yandan geçmişi ve geleceği kafanda sorguluyorsun. Merak etme, yalnız değilsin!

Başını yastığa koyduğunda hangi düşüncelerin seni takip ediyor, birlikte keşfedelim!