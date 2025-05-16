Geceleri Başını Yastığa Koyduğunda Ne Düşündüğünü Tahmin Ediyoruz!
Gece yatağa girdiğinde gözlerini kapatıp ne düşünüyorsun? Hani o an tüm günün içinde kaybolmuş gibi hissedersin ya, işte tam o anda kafanda neler dönüyor? Bir yandan uyumaya çalışırken, bir yandan geçmişi ve geleceği kafanda sorguluyorsun. Merak etme, yalnız değilsin!
Başını yastığa koyduğunda hangi düşüncelerin seni takip ediyor, birlikte keşfedelim!
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1. Uykuya dalmadan önce genelde ne yapıyorsun?
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2. Yastığına kafanı koyduğun an aklından geçen ilk şey ne olur?
3. Rüyalarını hatırlar mısın?
4. Geceleri en çok düşündüğün konulardan biri ne?
5. Uyuyamayıp da saçma sapan düşündüğün bir şey söyle:
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6. Gece gece dolaba sessizce gitmişliğin var mı?
7. En son gece yatağa girerken ne hissettin?
8. Yastığın bir özelliği olsa ne olmasını isterdin?
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