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Gece Kulüplerinde Şarkı Söyledi, Sezen Aksu'nun Onu Keşfemesiyle Yıldız Oldu: Kim Bu Şarkıcı?

etiket Gece Kulüplerinde Şarkı Söyledi, Sezen Aksu'nun Onu Keşfemesiyle Yıldız Oldu: Kim Bu Şarkıcı?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
06.03.2025 - 17:00

Sana verilen bilgilerle bu şarkıcının kim olduğunu bulabilecek misin? Eğer kendini güveniyorsan hadi bakalım, önce bilgiler sonra da tahmine!

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Kariyerine İzmir'de bir düğün salonunda solist olarak şarkı söylemeye başladı.

Sezen Aksu, onu gece kulübünde dinledi ve sesinden etkilenip İstanbul’a gelmesine vesile oldu.

Sezen Aksu, onu gece kulübünde dinledi ve sesinden etkilenip İstanbul’a gelmesine vesile oldu.

Sonrasında Sezen Aksu'nun evinde kaldı ve ona vokalistlik yapmaya başladı.

Şarkı sözlerinde derin duygulara yer vererek, aşk acısını ve tutkuyu en iyi anlatan sanatçılardan biri haline geldi.

Cem Özer'in ''Laf Lafı Açıyor' isimli televizyon programında da solistlik yapmaya başladı ve programda fark edildi.

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Albüm çıkarttıktan sonra bir süreliğine Balıklı Rum Hastanesi'nde tedavi gördü.

Tedavi sonrası çıkarttığı albüm tutmadı, o yüzden şarkıcılara verdiği besteler ve yaptığı vokallerle müzik kariyerinde yerini sağlamlaştırdı.

Tedavi sonrası çıkarttığı albüm tutmadı, o yüzden şarkıcılara verdiği besteler ve yaptığı vokallerle müzik kariyerinde yerini sağlamlaştırdı.

Zaman zaman spiritüel konulara ilgisini dile getiren bir isim ve mistik deneyimlerini paylaşıyor.

Özellikle rengarenk saçları ile dikkat çekiyor.

Peki kim bu şarkıcı?

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Begüm
Begüm
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