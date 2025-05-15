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Gece Arabada Tek Başına Dinlenmelik 12 Şarkı

etiket Gece Arabada Tek Başına Dinlenmelik 12 Şarkı

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
15.05.2025 - 23:48

Bazen gece yoluna kimse eşlik etmez. Sadece sen, şehir ışıkları, bir de çalma listendeki o şarkılar... Listede neler var, gelin birlikte bakalım. 👇

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1. Cigarettes After Sex - Apocalypse

2. The 1975 - Somebody Else

3. Angus & Julia Stone - Santa Monica Dream

4. Lana Del Rey - West Coast

5. Rhye - Open

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6. James Blake - Retrograde

7. Phoebe Bridgers - Motion Sickness

8. Ben Howard - End of the Affair

9. Sufjan Stevens - Fourth of July

10. Arctic Monkeys - No. 1 Party Anthem

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11. Mazzy Star - Fade Into You

12. Radiohead - High and Dry

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
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