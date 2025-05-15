Gece Arabada Tek Başına Dinlenmelik 12 Şarkı
Bazen gece yoluna kimse eşlik etmez. Sadece sen, şehir ışıkları, bir de çalma listendeki o şarkılar... Listede neler var, gelin birlikte bakalım. 👇
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1. Cigarettes After Sex - Apocalypse
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2. The 1975 - Somebody Else
3. Angus & Julia Stone - Santa Monica Dream
4. Lana Del Rey - West Coast
5. Rhye - Open
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6. James Blake - Retrograde
7. Phoebe Bridgers - Motion Sickness
8. Ben Howard - End of the Affair
9. Sufjan Stevens - Fourth of July
10. Arctic Monkeys - No. 1 Party Anthem
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11. Mazzy Star - Fade Into You
12. Radiohead - High and Dry
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