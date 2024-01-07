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Gazeteci İsmail Saymaz AK Parti’nin Aday Tanıtım Toplantısı'na Davet Edilmemesine Sitem Etti

Gazeteci İsmail Saymaz AK Parti’nin Aday Tanıtım Toplantısı'na Davet Edilmemesine Sitem Etti

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
07.01.2024 - 23:33

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerine sayılı günler kala AK Parti, aralarında İstanbul'un da bulunduğu 26 kentin belediye başkan adaylarını açıkladı. Bugün gerçekleştirilen toplantı hakkında gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Saymaz, 'AK Parti’nin toplantısına AK Partili olmayan hiçbir gazeteci çağrılmadı' dedi.

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CHP, 5 Ocak'ta Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlediği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tanıtım Toplantısı'nda İmamoğlu'nun yeniden aday olduğunu açıklamıştı.

CHP, 5 Ocak'ta Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlediği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tanıtım Toplantısı'nda İmamoğlu'nun yeniden aday olduğunu açıklamıştı.

İmamoğlu, toplantıdaki konuşmasında 'Hep birlikte başarmaya devam edeceğiz. 31 Mart 2024'te sizlerin iradesiyle İstanbul'u yeniden kazanacağız' ifadelerini kullanmıştı. 

Bugün de AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ev sahipliğinde Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Tanıtım Toplantısı’nda 26 kentin adayı açıklandı.

Bugün de AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ev sahipliğinde Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Tanıtım Toplantısı’nda 26 kentin adayı açıklandı.

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul adaylarının Murat Kurum olduğunu duyurdu.

Toplantının ardından gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabı X'ten paylaşımda bulundu.

Toplantının ardından gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabı X'ten paylaşımda bulundu.

Saymaz, 'İki gün önce İmamoğlu’nun toplantısına iktidar yanlısı gazeteciler davet edilmişti. Ancak bugün AK Parti’nin toplantısına AK Partili olmayan hiçbir gazeteci çağrılmadı. Gazeteci yerine  Survivor Semih’i davet etmişler. O güne kadar elenirse, 15’indeki törene Turabi gelsin. Bu eleştirim Semih Öztürk’e yönelik değildir, şahsi algılamasın.' dedi.

İsmail Saymaz'ın paylaşımı 👇

İsmail Saymaz'ın paylaşımı 👇
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