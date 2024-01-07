Gazeteci İsmail Saymaz AK Parti’nin Aday Tanıtım Toplantısı'na Davet Edilmemesine Sitem Etti
Gazeteci İsmail Saymaz AK Parti’nin Aday Tanıtım Toplantısı'na Davet Edilmemesine Sitem Etti
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerine sayılı günler kala AK Parti, aralarında İstanbul'un da bulunduğu 26 kentin belediye başkan adaylarını açıkladı. Bugün gerçekleştirilen toplantı hakkında gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Saymaz, 'AK Parti’nin toplantısına AK Partili olmayan hiçbir gazeteci çağrılmadı' dedi.
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CHP, 5 Ocak'ta Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlediği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tanıtım Toplantısı'nda İmamoğlu'nun yeniden aday olduğunu açıklamıştı.
Bugün de AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ev sahipliğinde Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Tanıtım Toplantısı’nda 26 kentin adayı açıklandı.
Toplantının ardından gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabı X'ten paylaşımda bulundu.
İsmail Saymaz'ın paylaşımı 👇
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