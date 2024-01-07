Gazeteci İsmail Saymaz AK Parti’nin Aday Tanıtım Toplantısı'na Davet Edilmemesine Sitem Etti

Saymaz, 'İki gün önce İmamoğlu’nun toplantısına iktidar yanlısı gazeteciler davet edilmişti. Ancak bugün AK Parti’nin toplantısına AK Partili olmayan hiçbir gazeteci çağrılmadı. Gazeteci yerine Survivor Semih’i davet etmişler. O güne kadar elenirse, 15’indeki törene Turabi gelsin. Bu eleştirim Semih Öztürk’e yönelik değildir, şahsi algılamasın.' dedi.