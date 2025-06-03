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Gazeteci Gökhan Özbek Kimdir, Öldü mü? Gökhan Özbek Kariyeri ve Eğitimi

Gazeteci Gökhan Özbek Kimdir, Öldü mü? Gökhan Özbek Kariyeri ve Eğitimi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.06.2025 - 00:38

Gazeteci Gökhan Özbek, Ankara'da geçirdiği anjiyo operasyonu sırasında beyin kanaması geçirerek 41 yaşında hayatını kaybetti. Gazeteci Gökhan Özbek'in hayatı merak konusu oldu.

Peki Gökhan Özbek kimdir, neden öldü? İşte detaylar...

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Gökhan Özbek Kimdir?

Gökhan Özbek Kimdir?

Gökhan Özbek, gazetecilik kariyeriyle tanınan, özellikle dijital medyada bağımsız habercilik alanında öne çıkan Türk gazetecidir. 1983 yılında Niğde’de doğan Özbek, “23 Derece” isimli alternatif medya platformunun kurucusudur. Tarafsız, derinlemesine analizleri ve Periscope/YouTube yayınları ile tanınmıştır.

Gökhan Özbek Kaç Yaşında?

Gökhan Özbek, 1983 doğumluydu. 3 Haziran 2025’te, 41 yaşında hayatını kaybetti.

Gökhan Özbek Nereli?

Niğde doğumludur.

Gökhan Özbek Kariyer Başlangıcı

Gökhan Özbek Kariyer Başlangıcı

Gazeteciliğe Anadolu Haber Gazetesi’nde adım atan Gökhan Özbek, daha sonra Milliyet gibi köklü gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Geleneksel medyada kazandığı deneyimin ardından bağımsız gazeteciliğe yöneldi ve kendi medya platformunu kurdu.

Gökhan Özbek Özel Hayatı

Özel hayatı hakkında kamuoyuna çok fazla bilgi vermemeyi tercih eden Özbek, daha çok mesleğiyle anılan bir isimdi. Evli olup olmadığına dair net bir bilgi bulunmuyor.

Gökhan Özbek Öldü mü, Neden Öldü?

Gökhan Özbek Öldü mü, Neden Öldü?

Gazeteci Gökhan Özbek 3 Haziran 2025 tarihinde, 41 yaşında hayatını kaybetti. Ankara’daki Yüzüncü Yıl Hastanesi’nde geçirdiği anjiyo operasyonu sırasında beyin kanaması geçirdiği ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

Özbek’in vefat haberi yakın çevresi ve meslektaşları tarafından sosyal medyada duyuruldu. 23 Derece platformunun çalışanlarından Mücahit Enes Turbil, Özbek’in anjiyo sırasında yaşadığı beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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