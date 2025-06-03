Gazeteci Gökhan Özbek Kimdir, Öldü mü? Gökhan Özbek Kariyeri ve Eğitimi

Gazeteciliğe Anadolu Haber Gazetesi’nde adım atan Gökhan Özbek, daha sonra Milliyet gibi köklü gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Geleneksel medyada kazandığı deneyimin ardından bağımsız gazeteciliğe yöneldi ve kendi medya platformunu kurdu.

Gökhan Özbek Özel Hayatı

Özel hayatı hakkında kamuoyuna çok fazla bilgi vermemeyi tercih eden Özbek, daha çok mesleğiyle anılan bir isimdi. Evli olup olmadığına dair net bir bilgi bulunmuyor.