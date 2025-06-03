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Beyin Kanaması Geçirmiş: Gazeteci Gökhan Özbek Hayatını Kaybetti

Beyin Kanaması Geçirmiş: Gazeteci Gökhan Özbek Hayatını Kaybetti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
03.06.2025 - 23:57

Gazeteci Gökhan Özbek’in kalp ameliyatı sırasında beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti. Gökhan Özbek 41 yaşında vefat etti.

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Twitter’da “23 Derece” isimli hesabın sahibi olan Gökhan Özbek’ten kötü haber geldi.

Twitter’da “23 Derece” isimli hesabın sahibi olan Gökhan Özbek’ten kötü haber geldi.

1983 doğumlu olan Gökhan Özbek, anjiyo ameliyatı sırasında geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti.

Çalışma arkadaşları da vefatı doğruladı 👇

Çalışma arkadaşları da vefatı doğruladı 👇
twitter.com

'Acı Kaybımız

Değerli patronumuz, ağabeyimiz ve aile dostumuz Gökhan Özbek, geçirdiği rahatsızlık sonucu bugün hastaneye başvurdu.

Anjiyo operasyonu sırasında meydana gelen beyin kanaması sonucu ne yazık ki hayatını kaybetti.

Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm dostlarımıza başsağlığı diliyorum.

Mekânın cennet olsun canım abim.

Kelimeler boğazıma düğümleniyor.'

Seni hiç unutmayacağız...

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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