Beyin Kanaması Geçirmiş: Gazeteci Gökhan Özbek Hayatını Kaybetti
Gazeteci Gökhan Özbek’in kalp ameliyatı sırasında beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti. Gökhan Özbek 41 yaşında vefat etti.
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Twitter’da “23 Derece” isimli hesabın sahibi olan Gökhan Özbek’ten kötü haber geldi.
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Çalışma arkadaşları da vefatı doğruladı 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Hangi hastane acaba?
Hiç tanımıyorum ama üzüldüm gencecik adam.
Allah rahmet eylesin.