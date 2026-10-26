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Gaza Getiren Müzikler Performansı Gerçekten Artırıyor mu?

etiket Gaza Getiren Müzikler Performansı Gerçekten Artırıyor mu?

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Editörü
26.10.2026 - 13:01
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Spor yaparken enerjik ve motive edici şarkılar dinlemeyi tercih ediyoruz. Bu şarkıların bizi daha çok gaza getirdiğini ve daha iyi spor yaptığımızı düşünüyoruz. Peki bu gerçek mi?

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Spor yaparken dinlediğimiz müzikler performansımızı etkiliyor.

Egzersiz sırasında ya da öncesinde dinlediğimiz müzik motivasyonu ve ruh halimizi etkiliyor. Dolayısıyla performansımızı da etkiliyor.

Yapılan birçok araştırma bunu doğruluyor.

Dinlenilen müziğin yapılan egzersiz üzerinde etkisi var yani. Öyle çok büyük bir etkiden bahsetmiyoruz tabii ama küçük de olsa etkili diyebiliriz. Dinlediğimiz müzik sayesinde spora daha olumlu bakabiliyoruz ve gösterdiğimiz eforu daha düşük algılayabiliyoruz.

"Müzik beni gaza getiriyor" derken yanılmıyorsun yani!

Ama bu etki sandığımız kadar büyük bir etki değil. Yani müzik sayesinde aşırı performans göstermiyorsun. Müzik dinlediğinde sihirli bir değnek dokunuyor ve sen kapasitenin üstüne çıkmıyorsun. 

Bu, daha çok motive edici bir etki.

Dinlediğin şarkılar sayesinde kapasitenin çok üzerinde performans göstermiyorsun. Ama motive edici şarkılar sayesinde performansın biraz artıyor elbette. 

Ama burada asıl olan ne hisssettiğin.

Dinlediğin müzikler performansını önemli ölçüde artırmasa da senin egzersizi nasıl hissettiğini etkiliyor. Motive edici şarkılar dinlediğinde egzersizi daha az eforlu olarak görüyorsun. Yani aynı egzersizi yapsan da müzikle o egzersiz daha kolaymış gibi hissettiriyor.

Böyle olunca daha uzun süre egzersiz yapılabiliyor.

30 dakika koşu yaparken müzik dinlediğinde bunu daha az hissediyorsun. O zaman egzersizi belki de 1 saate tamamlaman daha mümkün oluyor. Yani müzik dinlediğinde daha fazla egzersiz yapman mümkün olabiliyor.

Müzik dikkatini de dağıtıyor.

Müzikle spor yaptığında dikkatin yorgunluk ve acıdan başka yöne kayıyor. Dinlediğin şarkıya odaklanıyorsun yani. Bu da yorgunluk hissini azaltıyor olabilir.

Hızlı tempolu müzikler gerçekten işe yarıyor olabilir!

miro.medium.com

Çeşitli araştırmalarda temposu yüksek şarkıların diğer şarkılara göre daha etkili olduğu söyleniyor. Yani dinlediğin 'o gaza getiren' şarkılar gerçekten de daha yüksek performans sergilemeni sağlıyor. 

Her şarkı aynı etkiyi vermez elbette.

Her tempolu şarkı senin performansını artırmıyor. Beğendiğin ve sevdiğin şarkılarda bu etkiyi görmek daha muhtemel. Kendi sevdiğin playlistin çaldığında bu performans artışını görebilirsin.

Ortak bir liste doğru seçim olmaz yani.

Gittiğin yerde çalan şarkılar yani ortak bir liste olması performansını istediğin gibi artırmaz. Kendi seçtiğin motive edici şarkılar performansın üzerinde daha etkili olacaktır.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Editörü
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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