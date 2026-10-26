Gaza Getiren Müzikler Performansı Gerçekten Artırıyor mu?

Ama bu etki sandığımız kadar büyük bir etki değil. Yani müzik sayesinde aşırı performans göstermiyorsun. Müzik dinlediğinde sihirli bir değnek dokunuyor ve sen kapasitenin üstüne çıkmıyorsun.

Bu, daha çok motive edici bir etki.

Dinlediğin şarkılar sayesinde kapasitenin çok üzerinde performans göstermiyorsun. Ama motive edici şarkılar sayesinde performansın biraz artıyor elbette.

Ama burada asıl olan ne hisssettiğin.

Dinlediğin müzikler performansını önemli ölçüde artırmasa da senin egzersizi nasıl hissettiğini etkiliyor. Motive edici şarkılar dinlediğinde egzersizi daha az eforlu olarak görüyorsun. Yani aynı egzersizi yapsan da müzikle o egzersiz daha kolaymış gibi hissettiriyor.