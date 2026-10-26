Gaza Getiren Müzikler Performansı Gerçekten Artırıyor mu?
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Spor yaparken enerjik ve motive edici şarkılar dinlemeyi tercih ediyoruz. Bu şarkıların bizi daha çok gaza getirdiğini ve daha iyi spor yaptığımızı düşünüyoruz. Peki bu gerçek mi?
Spor yaparken dinlediğimiz müzikler performansımızı etkiliyor.
"Müzik beni gaza getiriyor" derken yanılmıyorsun yani!
Böyle olunca daha uzun süre egzersiz yapılabiliyor.
Hızlı tempolu müzikler gerçekten işe yarıyor olabilir!
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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