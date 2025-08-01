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Gayet Renkli: Bu Ay Shazam Radarımıza Hangi Şarkılar Yakalandı?

etiket Gayet Renkli: Bu Ay Shazam Radarımıza Hangi Şarkılar Yakalandı?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
01.08.2025 - 23:01

Bazen bir mağazada bazen bir Reels’ta denk geliyoruz. Şarkı başlıyor ve beynimiz “Bu neydi ya?” moduna geçiyor. Shazam sağ olsun, şarkıyı hemen yakalıyoruz! Bu ay telefonlarımızı havaya kaldırttıran o şarkılar radarımıza yakalandı. Liste capcanlı, türler karışık. Dinledikçe bağımlılık yapabilir, baştan uyaralım.

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Alex Warren - Ordinary

Melly Mike - Young Black & Rich

MOLIY & Silent Addy & Skillibeng & Shenseea - SHAKE IT TO THE MAX

The Black Eyed Peas - Rock That Body

Lola Young - Messy

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Don Toliver & Doja Cat - Lose My Mind

Fantomel & Kate Linn - Dame Un Grrr

Calvin Harris & Clementine Douglas - Blessings

Doja Cat - Woman

Drake - What Did I Miss?

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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