Gayet Renkli: Bu Ay Shazam Radarımıza Hangi Şarkılar Yakalandı?
Bazen bir mağazada bazen bir Reels’ta denk geliyoruz. Şarkı başlıyor ve beynimiz “Bu neydi ya?” moduna geçiyor. Shazam sağ olsun, şarkıyı hemen yakalıyoruz! Bu ay telefonlarımızı havaya kaldırttıran o şarkılar radarımıza yakalandı. Liste capcanlı, türler karışık. Dinledikçe bağımlılık yapabilir, baştan uyaralım.
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Alex Warren - Ordinary
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Melly Mike - Young Black & Rich
MOLIY & Silent Addy & Skillibeng & Shenseea - SHAKE IT TO THE MAX
The Black Eyed Peas - Rock That Body
Lola Young - Messy
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Don Toliver & Doja Cat - Lose My Mind
Fantomel & Kate Linn - Dame Un Grrr
Calvin Harris & Clementine Douglas - Blessings
Doja Cat - Woman
Drake - What Did I Miss?
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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