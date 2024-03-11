Gardırobunuzun ve Kıyafetlerinizin Her Zaman Güzel Kokmasını Sağlayacak 10 Şey
Gardırobunuzun ve Kıyafetlerinizin Her Zaman Güzel Kokmasını Sağlayacak 10 Şey
Gardırobunuzu her açtığınızda mis gibi koksun istiyorsanız bu önerilerimize bir göz atın 👇
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1. Yumuşatıcı kullanın.
2. Lavanta torbası veya lavanta yağı kullanın!
3. Gardırobunuzu sık sık havalandırın.
4. Çamaşır sepetinize esansiyel yağlar kullanın!
5. Koku emici torbalar kullanın.
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6. Doğal içerikli deterjanlar kullanın.
7. Kıyafetlerinizi düzenli olarak yıkayın.
8. Odaklanılmış parfümler kullanın.
9. Güzel kokulu bitkiler kullanın.
10. Gardırobunuzu düzenli tutun.
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