Gardınızı Alın: "Kırışıklık Yapmayan Pipet" Tasarımı Yurt Dışında Çoktan Viral Oldu
Gardınızı Alın: "Kırışıklık Yapmayan Pipet" Tasarımı Yurt Dışında Çoktan Viral Oldu
Kırışıklık yapmayan yastık yüzleri, kırışıklık karşıtı kremler, serumlar, yetmedi estetik operasyonlar...Bütün bunlara bir de dudak çevresinde kırışıklığa sebep olmayan pipet eklendi.
Kırışıklık yapmayan pipetler, yurt dışında çoktan viral oldu!
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Güzellik sektörünün baş düşmanı kesinlikle yaşlanmayla beraber ortaya çıkan kırışıklıklar.
Peki yüzümüzde neler kırışıklığa sebep oluyor? Neler olmuyor ki!
Alışık olduğumuz pipetleri kullanırken, haliyle dudaklarımızı büzmek ve içeceğimizi 'çekmek' durumunda kalıyoruz. Fakat bu 'çekme' ve 'büzme' hareketi dudak çevremizde kırışıklığa sebep oluyormuş.
Normal bir pipeti kullanırken büzülen dudaklarınız, kırışıklık yapmayan pipetler sayesinde büzülmekten kurtuluyor.
Pipetin kullanımı tam olarak bu şekilde;
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"Bakalım daha neler göreceğiz?" dediğinizi duyar gibiyiz...
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