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Gardınızı Alın: "Kırışıklık Yapmayan Pipet" Tasarımı Yurt Dışında Çoktan Viral Oldu

Gardınızı Alın: "Kırışıklık Yapmayan Pipet" Tasarımı Yurt Dışında Çoktan Viral Oldu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
01.05.2024 - 11:48

Kırışıklık yapmayan yastık yüzleri, kırışıklık karşıtı kremler, serumlar, yetmedi estetik operasyonlar...Bütün bunlara bir de dudak çevresinde kırışıklığa sebep olmayan pipet eklendi.

Kırışıklık yapmayan pipetler, yurt dışında çoktan viral oldu!

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Güzellik sektörünün baş düşmanı kesinlikle yaşlanmayla beraber ortaya çıkan kırışıklıklar.

Güzellik sektörünün baş düşmanı kesinlikle yaşlanmayla beraber ortaya çıkan kırışıklıklar.

Öyle ki artık kırışıklıklar ortaya çıktıktan sonra değil, öncesinde önlem almak gerekiyor. 20'li yaşların bile ileride kırışıklığı olmaması için takip etmesi gerektiği rutinler olduğu söyleniyor.

Peki yüzümüzde neler kırışıklığa sebep oluyor? Neler olmuyor ki!

Peki yüzümüzde neler kırışıklığa sebep oluyor? Neler olmuyor ki!

Güneş en büyük düşmanımız bu konuda. Fakat güneşe eşlik eden birçok faktör var. Mesela her gece yüzümüzü koyduğumuz yastıklarımız, yediklerimiz, içtiklerimiz, hatta o içecekleri nasıl tükettiğimiz bile.

Alışık olduğumuz pipetleri kullanırken, haliyle dudaklarımızı büzmek ve içeceğimizi 'çekmek' durumunda kalıyoruz. Fakat bu 'çekme' ve 'büzme' hareketi dudak çevremizde kırışıklığa sebep oluyormuş.

Alışık olduğumuz pipetleri kullanırken, haliyle dudaklarımızı büzmek ve içeceğimizi 'çekmek' durumunda kalıyoruz. Fakat bu 'çekme' ve 'büzme' hareketi dudak çevremizde kırışıklığa sebep oluyormuş.

Tabii bu kırışıklığı önlemek için hemen bir yöntem geliştirmişler efendim. Yeni tasarım pipetler sayesinde, artık içeceğinizi içerken dudaklarınızı büzmek zorunda kalmıyorsunuz.

Normal bir pipeti kullanırken büzülen dudaklarınız, kırışıklık yapmayan pipetler sayesinde büzülmekten kurtuluyor.

Normal bir pipeti kullanırken büzülen dudaklarınız, kırışıklık yapmayan pipetler sayesinde büzülmekten kurtuluyor.

Pipetin kullanımı tam olarak bu şekilde;

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"Bakalım daha neler göreceğiz?" dediğinizi duyar gibiyiz...

"Bakalım daha neler göreceğiz?" dediğinizi duyar gibiyiz...
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