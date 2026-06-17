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Gana - Panama Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Gana - Panama Maçı Hangi Kanalda İzlenir?

Gana - Panama Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Gana - Panama Maçı Hangi Kanalda İzlenir?

FIFA Dünya Kupası 2026
İnci Öztürk
İnci Öztürk - Onedio Üyesi
17.06.2026 - 12:06
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2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup aşaması büyük bir heyecanla devam ediyor. Grup maçları milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. Ülkemizdeki futbolseverler de maç programını yakından takip ediyor. 17 Haziran'da hangi maçlar var? sorusu gündemdeki yerini koruyor. Dünya Kupası'nda, bu kez Gana - Panama karşı karşıya gelecek. 

Peki Gana - Panama Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

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Gana - Panama Maçı Ne Zaman?

Gana - Panama Maçı Ne Zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu’nda oynanacak olan Gana - Panama karşılaşması, 18 Haziran Perşembe günü yapılacak. Heyecan verici maç, Çarşambayı Perşembeye bağlayan gece oynanacak.

Grup aşamasındaki kritik mücadele, Toronto Stadı'nda ekranlara gelecek. Maç öncesi tahminlere bakıldığında Gana'nın kazanma olasılığının yüzde 41 olduğu görülüyor.

Gana - Panama Maçı Saat Kaçta?

Gana - Panama Maçı Saat Kaçta?

Gana - Panama maçı Perşembe günü Türkiye saatiyle 02.00'de ekranlara gelecek. Bu maç, ülkemizde Çarşambayı Perşembeye bağlayan gece ekranlarda olacak.

Futbolseverler, bu heyecanlı maçı gecenin ilerleyen saatlerine kadar takip edebilecek.

Gana - Panama Maçı Hangi Kanalda, Nereden İzlenir?

Gana - Panama Maçı Hangi Kanalda, Nereden İzlenir?

2026 Dünya Kupası'nın resmi yayıncısı olan TRT, Gana - Panama maçını futbolseverlerle buluşturacak. Bu kritik karşılaşma, TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

TRT 1 Canlı İzleme Ekranı

Panama - Gana maçını bilgisayar, tablet veya akıllı telefon üzerinden canlı izlemek için TRT 1'in resmi internet sitesindeki 'Canlı İzle' sekmesini kullanabilirsiniz.

TRT 1 Canlı İzleme Ekranı

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Onedio Üyesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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