Gana - Panama Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Gana - Panama Maçı Hangi Kanalda İzlenir?

2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup aşaması büyük bir heyecanla devam ediyor. Grup maçları milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. Ülkemizdeki futbolseverler de maç programını yakından takip ediyor. 17 Haziran'da hangi maçlar var? sorusu gündemdeki yerini koruyor. Dünya Kupası'nda, bu kez Gana - Panama karşı karşıya gelecek.

Peki Gana - Panama Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?