Gamze ve Hande Erçel Kurtlarını Timberlake Konserinde Döktü: 30 Ağustos'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Gamze ve Hande Erçel Kurtlarını Timberlake Konserinde Döktü: 30 Ağustos'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Pınar Deniz...
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Ve Eda Ece, güne günün anlam ve önemini vurgulayarak ve Atatürk'ü anarak başladı.
Yenileme döneminde olan Danla Bilic, evi temizleme/yerleştirme süreci Ala Tokel'i çağırdı ama performansına sıfır verdi.
Hazır olun... Şeyma Subaşı, ilk sanat eserini Instagram ahalisinin beğenisine sundu.
Hande Erçel Justin Timberlake konserinde kurtlarını döktü.
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Tabii ki biricik ablası Gamze Erçel'leydi!
Cemal Can Canseven, Çeşme'ye giriş yaptı.
Pelin Akil, fena aşka geldi.
Yeni anne olan Müge Boz ve eşi Caner Erdeniz özlem giderdi.
Demet Akalın, Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in doğum gününü es geçmedi.
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Berfu Yenenler, anlık anılar biriktirdi.
Zeynep Bastık sahnedeydi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutladı.
Seda Bakan güne yakışır şekilde kırmızılarını çekti.
Demet Özdemir, sevenlerine bu pozla selam verdi.
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