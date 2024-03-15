Gamerların Gözünden En İyi 10 Mobil Oyun
Gamerların Gözünden En İyi 10 Mobil Oyun
Bu listeyle, parmaklarınızı bir piyanist edasıyla oyun dünyasının tuşları üzerinde dans ettirirken, aynı zamanda zihninizi de bir olimpiyat sporcusu gibi zorlayacaksınız. Unutmayın, her bir oyun sizi farklı bir evrene taşıyacak ve hiç bilmediğiniz yeteneklerinizi keşfetmenize olanak tanıyacak.
* Bu içeriğin görselleri ve metinleri yapay zeka aracılığıyla oluşturulmuştur.
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1. Sokakların Kralı: Subway Surfers
2. Zeka Fırtınası: Monument Valley
3. Klan Savaşları: Clash of Clans
4. Bitki vs Zombi: Plants vs. Zombies
5. Asfaltın Hükümdarı: Asphalt 9
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6. Şeker Patlatma: Candy Crush Saga
7. Büyülü Dünyalar: Genshin Impact
8. Bulmaca Ustası: The Room
9. Futbol Rüyası: FIFA Mobile
10. Galaksi Savaşçıları: Star Wars Galaxy of Heroes
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