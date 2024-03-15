Gamerların Gözünden En İyi 10 Mobil Oyun

Uzayın derinliklerinde, galaksiyi kurtarma mücadelesi verin. Bu strateji oyununda, Star Wars evreninin unutulmaz karakterleriyle bir araya gelerek, karanlık güçlere karşı savaşın. Gücün aydınlık tarafı sizinle olsun!

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