Galatasaray - Sporting Lizbon Maçı Ne Zaman? Saat Kaçta, Hangi Kanalda?
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Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor, Galatasaray da ilk maçına Portekiz’de çıkıyor. Sarı-kırmızılılar lig aşamasının açılış haftasında Sporting Lizbon’a konuk olacak. İki takımın ilk kez resmi bir maçta karşılaşacak olması ilgiyi daha da artırıyor. Peki Galatasaray-Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşma şifresiz mi yayınlanacak? İşte maç öncesi merak edilenler…
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Galatasaray Sporting Lizbon Maçı Ne Zaman?
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Galatasaray Sporting Lizbon Maçı Hangi Kanalda? Şifresiz mi?
Galatasaray Sporting Lizbon Maçı Nerede Oynanacak?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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