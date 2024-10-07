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Galatasaray, Muslera'nın Yerini İtalya'dan Meret'le Dolduracak

Galatasaray, Muslera'nın Yerini İtalya'dan Meret'le Dolduracak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
07.10.2024 - 15:44

2013 yılından bu yana Galatasaray forması giyen ve takımın efsanelerinden biri haline gelen Fernando Muslera'nın sözleşme yenilememesi, ailevi problemleri olduğu yönündeki iddialar sonrasında sezon sonunda ayrılacağına dair söylentileri güçlendirdi. Galatasaray da alternatif arayışına girdi.

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Galatasaray'da sözleşme yenilemeyen Muslera ile ilgili Tugay Kerimoğlu'ndan "ailevi problem" iddiası gündeme gelmişti. Kerimoğlu, "Saygı duymak zorundayız" diyerek şunları söyledi:

Galatasaray'da sözleşme yenilemeyen Muslera ile ilgili Tugay Kerimoğlu'ndan "ailevi problem" iddiası gündeme gelmişti. Kerimoğlu, "Saygı duymak zorundayız" diyerek şunları söyledi:

'Ailevi problemleri olduğu için her şey olabilir. Giderse hiçbir şey diyemem çünkü ailesinin birinci sırada olduğunu çok iyi biliyorum. Ailesinin yaşadığı bazı özel sağlık problemleri de var. Sezon sonu geldiğinde ne olur kimse bilemez. Gitmek isterse de karara da saygı duymak zorundasınız.'

Muslera'nın ayrılık iddialarının ardından transfer söylentileri de başladı. Transfer konusunda adı gündeme gelen isim ise yine menajer Gardi oldu.

Muslera'nın ayrılık iddialarının ardından transfer söylentileri de başladı. Transfer konusunda adı gündeme gelen isim ise yine menajer Gardi oldu.

Ayrılık ihtimaline karşı kaleci arayışlarına başlayan Cimbom'un hedefindeki isim, Napoli'nin 27 yaşındaki İtalyan kalecisi Alex Meret.

Ayrılık ihtimaline karşı kaleci arayışlarına başlayan Cimbom'un hedefindeki isim, Napoli'nin 27 yaşındaki İtalyan kalecisi Alex Meret.

Ünlü İtalyan menajer George Gardi'nin yönetime İtalyan kalecinin ismini sunduğu öğrenildi. Gardi yönetime, "Ocak'ta Meret ile temasa geçebilirim. Sezon sonu boşa çıkıyor. Transferi devre arasında bitirebiliriz" dediği öğrenildi.

Ünlü İtalyan menajer George Gardi'nin yönetime İtalyan kalecinin ismini sunduğu öğrenildi. Gardi yönetime, "Ocak'ta Meret ile temasa geçebilirim. Sezon sonu boşa çıkıyor. Transferi devre arasında bitirebiliriz" dediği öğrenildi.

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