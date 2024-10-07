Galatasaray, Muslera'nın Yerini İtalya'dan Meret'le Dolduracak

'Ailevi problemleri olduğu için her şey olabilir. Giderse hiçbir şey diyemem çünkü ailesinin birinci sırada olduğunu çok iyi biliyorum. Ailesinin yaşadığı bazı özel sağlık problemleri de var. Sezon sonu geldiğinde ne olur kimse bilemez. Gitmek isterse de karara da saygı duymak zorundasınız.'