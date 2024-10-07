Galatasaray, Muslera'nın Yerini İtalya'dan Meret'le Dolduracak
Galatasaray, Muslera'nın Yerini İtalya'dan Meret'le Dolduracak
2013 yılından bu yana Galatasaray forması giyen ve takımın efsanelerinden biri haline gelen Fernando Muslera'nın sözleşme yenilememesi, ailevi problemleri olduğu yönündeki iddialar sonrasında sezon sonunda ayrılacağına dair söylentileri güçlendirdi. Galatasaray da alternatif arayışına girdi.
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Galatasaray'da sözleşme yenilemeyen Muslera ile ilgili Tugay Kerimoğlu'ndan "ailevi problem" iddiası gündeme gelmişti. Kerimoğlu, "Saygı duymak zorundayız" diyerek şunları söyledi:
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Muslera'nın ayrılık iddialarının ardından transfer söylentileri de başladı. Transfer konusunda adı gündeme gelen isim ise yine menajer Gardi oldu.
Ayrılık ihtimaline karşı kaleci arayışlarına başlayan Cimbom'un hedefindeki isim, Napoli'nin 27 yaşındaki İtalyan kalecisi Alex Meret.
Ünlü İtalyan menajer George Gardi'nin yönetime İtalyan kalecinin ismini sunduğu öğrenildi. Gardi yönetime, "Ocak'ta Meret ile temasa geçebilirim. Sezon sonu boşa çıkıyor. Transferi devre arasında bitirebiliriz" dediği öğrenildi.
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