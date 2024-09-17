Galatasaray, Gaziantep FK'yı 3-1 Mağlup Ederek Süper Lig'in Yeni Lideri Oldu

Galatasaray, Süper Lig'de Gaziantep FK'yı 3-1'le geçerek hanesine bir üç puan daha yazdırdı. Sarı-kırmızılılar, yeni transferlerinin olmadığı mücadeleden galibiyet çıkarmayı başardı ve liderliği Fenerbahçe'den aldı.