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Galatasaray, Gaziantep FK'yı 3-1 Mağlup Ederek Süper Lig'in Yeni Lideri Oldu

Galatasaray, Gaziantep FK'yı 3-1 Mağlup Ederek Süper Lig'in Yeni Lideri Oldu

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
17.09.2024 - 21:59

Galatasaray, Süper Lig'de Gaziantep FK'yı 3-1'le geçerek hanesine bir üç puan daha yazdırdı. Sarı-kırmızılılar, yeni transferlerinin olmadığı mücadeleden galibiyet çıkarmayı başardı ve liderliği Fenerbahçe'den aldı.

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Süper Lig'de son olarak Adana Demirspor deplasmanından galibiyetle dönen Galatasaray, 3. haftanın erteleme maçında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti.

Süper Lig'de son olarak Adana Demirspor deplasmanından galibiyetle dönen Galatasaray, 3. haftanın erteleme maçında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti.

Üç puanı getiren goller, 11'de Yunus Akgün, 26'da Barış Alper Yılmaz ve 75'te Batshuayi'den geldi.

Üç puanı getiren goller, 11'de Yunus Akgün, 26'da Barış Alper Yılmaz ve 75'te Batshuayi'den geldi.

Okan Buruk yönetimindeki ekip, bu sonuçla puanını 15'e yükselterek liderlik koltuğuna oturdu.

Okan Buruk yönetimindeki ekip, bu sonuçla puanını 15'e yükselterek liderlik koltuğuna oturdu.

Sarı-kırmızılılar, cumartesi günü 13 puanla ikinci sırada bulunan Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Sarı-kırmızılılar, cumartesi günü 13 puanla ikinci sırada bulunan Fenerbahçe'ye konuk olacak.
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