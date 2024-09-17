Galatasaray, Gaziantep FK'yı 3-1 Mağlup Ederek Süper Lig'in Yeni Lideri Oldu
Galatasaray, Gaziantep FK'yı 3-1 Mağlup Ederek Süper Lig'in Yeni Lideri Oldu
Galatasaray, Süper Lig'de Gaziantep FK'yı 3-1'le geçerek hanesine bir üç puan daha yazdırdı. Sarı-kırmızılılar, yeni transferlerinin olmadığı mücadeleden galibiyet çıkarmayı başardı ve liderliği Fenerbahçe'den aldı.
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Süper Lig'de son olarak Adana Demirspor deplasmanından galibiyetle dönen Galatasaray, 3. haftanın erteleme maçında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti.
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Üç puanı getiren goller, 11'de Yunus Akgün, 26'da Barış Alper Yılmaz ve 75'te Batshuayi'den geldi.
Okan Buruk yönetimindeki ekip, bu sonuçla puanını 15'e yükselterek liderlik koltuğuna oturdu.
Sarı-kırmızılılar, cumartesi günü 13 puanla ikinci sırada bulunan Fenerbahçe'ye konuk olacak.
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