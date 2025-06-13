Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Transfer Haberleri - 13 Haziran Cuma
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında transferde gaza bastı. Üç büyük kulüp, kadrolarını güçlendirmek adına hem yıldız isimlerle görüşüyor hem de sürpriz hamlelerle gündemi meşgul ediyor. Taraftarın dört gözle beklediği yeni transfer gelişmelerini, kulislerde konuşulan isimleri ve resmi temasları sizin için derledik. 13 Haziran Cuma günü Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş cephesinde öne çıkan detayları aktarıyoruz.
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1- Galatasaray, Alisson Becker transferi için yaptığı girişimlerden olumsuz sonuç aldı.
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2-Kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'den Heung-Min Son, yıllık 9 milyon Euro istedi.
3- Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen Amrabat'a Atalanta talip oldu.
4- Galatasaray, Victor Osimhen transferini bitiremezse Jonathan David'e resmi teklif yapacak
5 - Fenerbahçe'de kiralık forma giyen Milan Skriniar, Napoli'ye önerildi. Fenerbahçe ve Galatasaray da oyuncuyla ilgileniyor.
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6- Beşiktaş, Al Nassr forması giyen Wesley için satın alma opsiyonlu kiralama teklifini yaptı.
7- Stuttgart ve Marsilya, Yusuf Akçiçek için 20 milyon Euro ödemeye hazır! Fenerbahçe, 25 milyon Euro istiyor.
8- Galatasaray, kale sorununu çözmek için Ter Stegen’i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor
9- Galatasaray eski futbolcusu Sacha Boey'la ilgileniyor. Boey'un Galatasaray'a dönme ihtimali çok yüksek.
10- Emiliano Martinez, Galatasaray'ın kaleci adayları arasında bir numaraya yükseldi. Arjantinli kalecinin transferi için görüşmeler sürüyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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