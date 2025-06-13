Süper Lig Yayın Gelirleri Açıklandı: Galatasaray Zirveyi Burada da Bırakmadı

Süper Lig'in tamamlanmasının ardından sezonluk istatistikler ve veriler de sık sık paylaşılmaya başlandı. Transfer sezonu ile geçmiş sezon bir anda unutulsa da ilginç istatistikler paylaşılmaya devam ediyor.

Bugün paylaşılan verilerin arasında sezonluk yayın geliri vardı. Yayın gelirindeki havuz sistemi ve şampiyonların dahil olduğu kat sayı sistemi büyük uçurumlara neden oluyor. Zirve ile sonuncu arasında 460 milyonluk bir fark bulunuyor.