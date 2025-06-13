onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Süper Lig Yayın Gelirleri Açıklandı: Galatasaray Zirveyi Burada da Bırakmadı

Süper Lig Yayın Gelirleri Açıklandı: Galatasaray Zirveyi Burada da Bırakmadı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.06.2025 - 20:41

Süper Lig'in tamamlanmasının ardından sezonluk istatistikler ve veriler de sık sık paylaşılmaya başlandı. Transfer sezonu ile geçmiş sezon bir anda unutulsa da ilginç istatistikler paylaşılmaya devam ediyor. 

Bugün paylaşılan verilerin arasında sezonluk yayın geliri vardı. Yayın gelirindeki havuz sistemi ve şampiyonların dahil olduğu kat sayı sistemi büyük uçurumlara neden oluyor. Zirve ile sonuncu arasında 460 milyonluk bir fark bulunuyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yayın gelirleri açıklandı.

Yayın gelirleri açıklandı.

Üç büyükler olarak alınan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ilk üçü alırken, dört büyüklere dahil edilen Trabzonspor bu sezon ilk dördün dışında kaldı.

Yayın gelirinde de şampiyon...

Yayın gelirinde de şampiyon...

Galatasaray açıklanan yayın gelirinde tüm takımların önünde yer aldı. Sarı kırmızılılar 595.50 milyon TL ile en üst basamakta yer aldı. 

Onu takip eden takımlar içinde en yakın takım olan Fenerbahçe ile aralarında yaklaşık 82 milyon fark var. Fenerbahçe'nin geliri, 513.80 milyon TL olarak açıklandı. 

Bu ikilinin ardındaki Beşiktaş ise ligi dördüncü bitirse de bu sıralamada 409.10 milyon TL ile üçüncü sırada yer aldı.

Sezonun sürprizi yayın gelirinde de sürpriz yaptı.

Sezonun sürprizi yayın gelirinde de sürpriz yaptı.

Samsunspor, ligi üçüncü bitirerek tüm otoriteleri şaşırtmayı başardı. Samsunspor, yayından elde ettiği 301 milyon TL ile 276.5 milyon TL gelirli Trabzonspor'un önünde yer aldı. 

Diğer sıralamalarda kademe kademe gelir düşerken sadece 10 ve 11. sıra ile 12,13 ve 14. sıradaki takımlar eşit geliri paylaştı.

Düşen takımlara can suyu...

Düşen takımlara can suyu...

Bu sezon lige veda eden Bodrumspor, Sivasspor, Hatayspor ve Adana Demirspor sırasıyla en düşük gelirleri elde etti. Dört takım bir sonraki sezon 1.Lig'de mücadele edecek ve çok daha düşük gelirlere sahip olacak. Gelirleri ise şu şekilde oldu:

Bodrumspor: 188.80 Milyon TL

Sivasspor: 181.40 Milyon TL

Hatayspor:: 161.60 Milyon TL

Adana Demirspor: 131.90 Milyon TL

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın