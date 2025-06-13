Süper Lig Yayın Gelirleri Açıklandı: Galatasaray Zirveyi Burada da Bırakmadı
Süper Lig'in tamamlanmasının ardından sezonluk istatistikler ve veriler de sık sık paylaşılmaya başlandı. Transfer sezonu ile geçmiş sezon bir anda unutulsa da ilginç istatistikler paylaşılmaya devam ediyor.
Bugün paylaşılan verilerin arasında sezonluk yayın geliri vardı. Yayın gelirindeki havuz sistemi ve şampiyonların dahil olduğu kat sayı sistemi büyük uçurumlara neden oluyor. Zirve ile sonuncu arasında 460 milyonluk bir fark bulunuyor.
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Yayın gelirleri açıklandı.
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Yayın gelirinde de şampiyon...
Sezonun sürprizi yayın gelirinde de sürpriz yaptı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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