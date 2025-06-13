Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu'na Arabistan'dan Teklifler Var
Hakan Çalhanoğlu, hem Inter’in hem de milli takımın en önemli isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Son üç yılda iki kez Şampiyonlar Ligi finalinde kaybetmenin hayal kırıklığını yaşayan yıldız futbolcunun, takımdan ayrılabileceği konuşuluyor. İtalyan basını, Hakan’ın kariyerinde yeni bir sayfa açabileceğini öne sürüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sezonu hayal kırıklığı ile tamamladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Galatasaray'ın ilgisi var.
İtalyan basını yazdı.
Eski hocası istiyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın