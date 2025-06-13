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Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu'na Arabistan'dan Teklifler Var

Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu'na Arabistan'dan Teklifler Var

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.06.2025 - 18:16

Hakan Çalhanoğlu, hem Inter’in hem de milli takımın en önemli isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Son üç yılda iki kez Şampiyonlar Ligi finalinde kaybetmenin hayal kırıklığını yaşayan yıldız futbolcunun, takımdan ayrılabileceği konuşuluyor. İtalyan basını, Hakan’ın kariyerinde yeni bir sayfa açabileceğini öne sürüyor.

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Sezonu hayal kırıklığı ile tamamladı.

Sezonu hayal kırıklığı ile tamamladı.

Hakan Çalhanoğlu, Inter'le ligde istediğini alamadı ancak Şampiyonlar Ligi'nde finale çıktı. Ancak bu kez de son üç senede ikinci finalini kaybetti. 

Teknik direktör Inzaghi'nin ayrılığının ardından Hakan'ın da ayrılacağı konuşuluyor.

Galatasaray'ın ilgisi var.

Galatasaray'ın ilgisi var.

Milli oyuncuya uzun süredir Galatasaray'ın ilgisi var. Ancak Hakan'ın ekonomik şartları bu transferin önündeki en büyük engel olarak görülüyor. Hakan için transfer iddiaları ise Suudi takımlarından geldi.

İtalyan basını yazdı.

İtalyan basını yazdı.

Haberlere göre Suudi Arabistan kulüpleri, Inter'de yıllık 6,5 milyon euro kazanan Hakan Çalhanoğlu’na oldukça cazip bir teklif sundu. Son üç sezonda Inter formasıyla iki kez Şampiyonlar Ligi finaline çıkan 30 yaşındaki yıldızın, bu teklif sonrası ayrılığı ciddi şekilde değerlendirmeye başladığı belirtiliyor. Hakan’ın geleceğiyle ilgili kararın yakın zamanda netleşmesi bekleniyor.

Eski hocası istiyor.

Eski hocası istiyor.

Inter’den ayrılıp Al-Hilal’in başına geçen Simone Inzaghi, eski öğrencisi Hakan Çalhanoğlu’nu yeni takımında görmek istiyor. İtalyan teknik adamın, milli yıldızın transferi için Suudi kulübü yönetimine özel talepte bulunduğu ifade ediliyor. Inzaghi’nin ısrarı, transferin gerçekleşme ihtimalini güçlendiriyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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