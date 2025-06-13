Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu'na Arabistan'dan Teklifler Var

Hakan Çalhanoğlu, hem Inter’in hem de milli takımın en önemli isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Son üç yılda iki kez Şampiyonlar Ligi finalinde kaybetmenin hayal kırıklığını yaşayan yıldız futbolcunun, takımdan ayrılabileceği konuşuluyor. İtalyan basını, Hakan’ın kariyerinde yeni bir sayfa açabileceğini öne sürüyor.