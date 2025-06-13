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Fenerbahçe'de Mourinho'nun Ali Koç'a Verdiği Transfer Listesi Belli Oldu

Fenerbahçe'de Mourinho'nun Ali Koç'a Verdiği Transfer Listesi Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.06.2025 - 17:48

Fenerbahçe, yeni sezona güçlü bir kadroyla girmeyi hedefliyor. Teknik direktör José Mourinho ile yola devam kararı alan sarı-lacivertliler, transfer çalışmalarına hız verdi. Mourinho'nun hazırladığı öncelikli transfer listesi Başkan Ali Koç’a iletildi. Yönetim, listedeki isimler için temaslara başladı. Hedef, sezona hazır ve iddialı bir kadroyla başlamak.

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Fenerbahçe'de yeni sezon planı netleşiyor.

Fenerbahçe'de yeni sezon planı netleşiyor.

Mourinho ile ligi ikinci bitirerek taraftarını üzen Fenerbahçe'de Portekizli teknik direktörle yola devam kararı alındı. Sarı lacivertlilerin transfer rotası da belli olmaya başladı. Ali Koç'a isteklerini ileten Mourinho'nun listesinde yıldız isimler var.

Listede tanıdık bir isim var.

Listede tanıdık bir isim var.

Mourinho, stoper takviyesi için eski Fenerbahçeli Kim Min Jae’yi istedi. Bayern Münih'in göndermeye sıcak baktığı Güney Koreli savunmacı için Fenerbahçe harekete geçecek. Piyasa değeri 40 milyon euro olan oyuncu için yönetim ciddi bir bütçe ayırmaya hazırlanıyor.

Orta sahaya kritik iki takviye...

Orta sahaya kritik iki takviye...

Fred’in yokluğunda merkez orta sahada yaşanan sıkıntıya çözüm arayan Mourinho, bu bölgeye iki takviye talep etti. Hedefteki isimler; Tottenham’dan Yves Bissouma ve Arsenal’den Thomas Partey. Partey’in adı daha önce Beşiktaş ile de anılmıştı.

Mourinho'nun olmazsa olmazı...

Mourinho'nun olmazsa olmazı...

Fenerbahçe, ileri hattı da güçlendirmek için kolları sıvadı. Mourinho’nun listesinde öncelikli yer alan isimlerden biri, PSG forması giyen 24 yaşındaki Kang-in Lee oldu. Hem orta sahada hem kanatta oynayabilen Güney Koreli oyuncu için sarı-lacivertli yönetim, Fransız ekibine ilk resmi teklifini iletti.

Kulislerde adı geçmeyen isimlerden Anthony...

Kulislerde adı geçmeyen isimlerden Anthony...

Mourinho, sağ kanat için Manchester United’ın oyuncusu Antony’i kadrosunda görmek istiyor. Geçtiğimiz sezonu Real Betis’te kiralık geçiren Brezilyalı yıldız için Fenerbahçe, yüksek piyasa değeri nedeniyle öncelikle kiralama teklifinde bulunacak. Antony’nin güncel değeri 35 milyon euro seviyesinde.

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Forvette beklenmedik isim

Forvette beklenmedik isim

Fenerbahçe’de forvet transferi konusunda Mourinho sürpriz bir tercih yaptı. Vlahovic ve Mitrovic isimleri gündemdeyken, Portekizli teknik adam tercihini Fiorentina’nın golcüsü Moise Kean’den yana kullandı. İtalya Milli Takımı’nda da forma giyen 25 yaşındaki santrforun piyasa değeri 40 milyon euro olarak belirtiliyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Ern

şu isimlerden birini bile getiremeyecekler kesin

Engin Türk

Bu ikisi feneri iyice batırıp öyle gidecekler, bi kamyon para gidecek gene şampiyonluk gelmeyecek

Gökhan Öktem

galatasarayliyim ama fenerbahceyle herzaman tatlı sert çekişme olmuştur ama bu ikisi geldiginden beri işi dusmanliga döktü bir sürü saygin yonetici varken ha... Devamını Gör