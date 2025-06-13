Fenerbahçe'de Mourinho'nun Ali Koç'a Verdiği Transfer Listesi Belli Oldu

Mourinho, stoper takviyesi için eski Fenerbahçeli Kim Min Jae’yi istedi. Bayern Münih'in göndermeye sıcak baktığı Güney Koreli savunmacı için Fenerbahçe harekete geçecek. Piyasa değeri 40 milyon euro olan oyuncu için yönetim ciddi bir bütçe ayırmaya hazırlanıyor.