Fenerbahçe'de Mourinho'nun Ali Koç'a Verdiği Transfer Listesi Belli Oldu
Fenerbahçe, yeni sezona güçlü bir kadroyla girmeyi hedefliyor. Teknik direktör José Mourinho ile yola devam kararı alan sarı-lacivertliler, transfer çalışmalarına hız verdi. Mourinho'nun hazırladığı öncelikli transfer listesi Başkan Ali Koç’a iletildi. Yönetim, listedeki isimler için temaslara başladı. Hedef, sezona hazır ve iddialı bir kadroyla başlamak.
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Fenerbahçe'de yeni sezon planı netleşiyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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şu isimlerden birini bile getiremeyecekler kesin
Bu ikisi feneri iyice batırıp öyle gidecekler, bi kamyon para gidecek gene şampiyonluk gelmeyecek
galatasarayliyim ama fenerbahceyle herzaman tatlı sert çekişme olmuştur ama bu ikisi geldiginden beri işi dusmanliga döktü bir sürü saygin yonetici varken ha... Devamını Gör