Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Transfer Haberleri - 12 Haziran Perşembe
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında transferde gaza bastı. Üç büyük kulüp, kadrolarını güçlendirmek adına hem yıldız isimlerle görüşüyor hem de sürpriz hamlelerle gündemi meşgul ediyor. Taraftarın dört gözle beklediği yeni transfer gelişmelerini, kulislerde konuşulan isimleri ve resmi temasları sizin için derledik. 12 Haziran Perşembe günü Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş cephesinde öne çıkan detayları aktarıyoruz.
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1. Fenerbahçe, sezonu Milan'da tamamlayan Manchester City’nin 35 yaşındaki sağ bek Kyle Walker ile ilgileniyor.
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2. Beşiktaş, Napoli forması giyen Frank Zambo Anguissa için 10 milyon euroluk resmi teklif yaptı, teklif reddedildi.
3. Galatasaray, İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmak için tüm şartları zorluyor. İlkay da Galatasaray'a sıcak.
4. Lille'e veda eden David'in Fenerbahçe'den istekleri: 9 milyon euro maaş, 15 milyon euro imza parası.
5. Galatasaray, eski futbolcu Boey'i kiralamak için Bayern Münih ile görüşmelere başladı.
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6. Beşiktaş'ın Osayi'ye yaptığı teklif ortaya çıktı: 1,9 milyon eurodan üç senelik sözleşme.
7. Galatasaray, Sırp kaleci Petrovic'in transferi için Chelsea ile temas halinde, resmi görüşmeler başladı.
8. Galatasaray, Osimhen'i ikna etti. Napoli ile bonservis pazarlığı yapılıyor.
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Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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