Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Transfer Haberleri - 12 Haziran Perşembe

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında transferde gaza bastı. Üç büyük kulüp, kadrolarını güçlendirmek adına hem yıldız isimlerle görüşüyor hem de sürpriz hamlelerle gündemi meşgul ediyor. Taraftarın dört gözle beklediği yeni transfer gelişmelerini, kulislerde konuşulan isimleri ve resmi temasları sizin için derledik. 12 Haziran Perşembe günü Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş cephesinde öne çıkan detayları aktarıyoruz.