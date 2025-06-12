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Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Transfer Haberleri - 12 Haziran Perşembe

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Transfer Haberleri - 12 Haziran Perşembe

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
12.06.2025 - 15:39

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında transferde gaza bastı. Üç büyük kulüp, kadrolarını güçlendirmek adına hem yıldız isimlerle görüşüyor hem de sürpriz hamlelerle gündemi meşgul ediyor. Taraftarın dört gözle beklediği yeni transfer gelişmelerini, kulislerde konuşulan isimleri ve resmi temasları sizin için derledik. 12 Haziran Perşembe günü Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş cephesinde öne çıkan detayları aktarıyoruz.

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1. Fenerbahçe, sezonu Milan'da tamamlayan Manchester City’nin 35 yaşındaki sağ bek Kyle Walker ile ilgileniyor.

1. Fenerbahçe, sezonu Milan'da tamamlayan Manchester City’nin 35 yaşındaki sağ bek Kyle Walker ile ilgileniyor.

Kaynak: Levent Ümit Erol 

2. Beşiktaş, Napoli forması giyen Frank Zambo Anguissa için 10 milyon euroluk resmi teklif yaptı, teklif reddedildi.

2. Beşiktaş, Napoli forması giyen Frank Zambo Anguissa için 10 milyon euroluk resmi teklif yaptı, teklif reddedildi.

Kaynak: Matteo Moretto

3. Galatasaray, İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmak için tüm şartları zorluyor. İlkay da Galatasaray'a sıcak.

3. Galatasaray, İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmak için tüm şartları zorluyor. İlkay da Galatasaray'a sıcak.

Kaynak: Yağız Sabuncuoğlu

4. Lille'e veda eden David'in Fenerbahçe'den istekleri: 9 milyon euro maaş, 15 milyon euro imza parası.

4. Lille'e veda eden David'in Fenerbahçe'den istekleri: 9 milyon euro maaş, 15 milyon euro imza parası.

Kaynak: Sözcü

5. Galatasaray, eski futbolcu Boey'i kiralamak için Bayern Münih ile görüşmelere başladı.

5. Galatasaray, eski futbolcu Boey'i kiralamak için Bayern Münih ile görüşmelere başladı.

Kaynak: Sky Sport

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6. Beşiktaş'ın Osayi'ye yaptığı teklif ortaya çıktı: 1,9 milyon eurodan üç senelik sözleşme.

6. Beşiktaş'ın Osayi'ye yaptığı teklif ortaya çıktı: 1,9 milyon eurodan üç senelik sözleşme.

Kaynak: Sercan Dikme

7. Galatasaray, Sırp kaleci Petrovic'in transferi için Chelsea ile temas halinde, resmi görüşmeler başladı.

7. Galatasaray, Sırp kaleci Petrovic'in transferi için Chelsea ile temas halinde, resmi görüşmeler başladı.

Kaynak: Ertan Süzgün

8. Galatasaray, Osimhen'i ikna etti. Napoli ile bonservis pazarlığı yapılıyor.

8. Galatasaray, Osimhen'i ikna etti. Napoli ile bonservis pazarlığı yapılıyor.

Kaynak: HT SPOR

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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