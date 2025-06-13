Erhan Afyoncu Fenerbahçe'ye Forvet Olarak Sörloth'u Önerdi
Bir süredir MSÜ rektörlüğü yapan tarihçi yazar Erhan Afyoncu Fenerbahçe taraftarlığıyla bilinen ünlü figürlerden ve muhtemelen Fenerbahçe'nin futbolda beklediği başarıyı bulamamasından şikayetçi. Afyoncu Dzeko'nun sözleşmesinin bitmesi, En-Nesyri'nin bekleneni vermemesiyle gündeme gelen santrafor pozisyonu için bir öneride bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenerbahçe taraftarının takımları için bulundukları konumları ikinci plana attıklarını görebiliyoruz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Erhan Afyoncu da forvet sorununa kafa yormuş olacak ki yönetime bir öneriyle geldi.
Tabii tepkiler de gecikmedi.
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın