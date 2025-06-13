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Erhan Afyoncu Fenerbahçe'ye Forvet Olarak Sörloth'u Önerdi

Erhan Afyoncu Fenerbahçe'ye Forvet Olarak Sörloth'u Önerdi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
13.06.2025 - 16:47

Bir süredir MSÜ rektörlüğü yapan tarihçi yazar Erhan Afyoncu Fenerbahçe taraftarlığıyla bilinen ünlü figürlerden ve muhtemelen Fenerbahçe'nin futbolda beklediği başarıyı bulamamasından şikayetçi. Afyoncu Dzeko'nun sözleşmesinin bitmesi, En-Nesyri'nin bekleneni vermemesiyle gündeme gelen santrafor pozisyonu için bir öneride bulundu.

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Fenerbahçe taraftarının takımları için bulundukları konumları ikinci plana attıklarını görebiliyoruz.

Erhan Afyoncu da forvet sorununa kafa yormuş olacak ki yönetime bir öneriyle geldi.

Erhan Afyoncu da forvet sorununa kafa yormuş olacak ki yönetime bir öneriyle geldi.

Niang'dan beri kapanan takımları açacak forvet gelmediğini tespit eden ünlü tarihçi kariyerinde Trabzonspor da olan Atletico Madrid'in Norveçli golcüsü Alexander Sörloth'u önerdi.

Tabii tepkiler de gecikmedi.

Tabii tepkiler de gecikmedi.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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