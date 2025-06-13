15 Yıl Boyunca Galatasaray Forması Giyen Göksenin Köksal'dan Veda

Basketbolda normal sezon tamamlandı ve ilk finalist Fenerbahçe Beko oldu. İkinci final bileti ise Anadolu Efes ya da Beşiktaş'ın olacak. 5. maça taşınan seri tüm heyecanı ile devam ederken diğer takımlar da şimdiden gelecek sezonun kadro planlamasına başladı.

Galatasaray da bu kapsamda bugün önemli bir ayrılığı açıkladı.