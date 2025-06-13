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15 Yıl Boyunca Galatasaray Forması Giyen Göksenin Köksal'dan Veda

15 Yıl Boyunca Galatasaray Forması Giyen Göksenin Köksal'dan Veda

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.06.2025 - 20:05

Basketbolda normal sezon tamamlandı ve ilk finalist Fenerbahçe Beko oldu. İkinci final bileti ise Anadolu Efes ya da Beşiktaş'ın olacak. 5. maça taşınan seri tüm heyecanı ile devam ederken diğer takımlar da şimdiden gelecek sezonun kadro planlamasına başladı. 

Galatasaray da bu kapsamda bugün önemli bir ayrılığı açıkladı.

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Göksenin takımın sembol ismi oldu.

Göksenin takımın sembol ismi oldu.

Galatasaray altyapısında başlayan kariyerini yine Galatasaray'da sürdüren Göksenin Köksal, kulüpteki 15 yılının 8'ini takım kaptanı olarak sürdürdü. 

Göksenin, Galatasaray forması ile toplam 15 sezonda 379 kez Basketbol Süper Ligi, 195 kez Avrupa kupaları, 27 kez Türkiye ve Cumhurbaşkanlığı kupalarında olmak üzere 601 kez parkeye ayak bastı.

"Veda Zamanı, Teşekkür Zamanı"

"Veda Zamanı, Teşekkür Zamanı"

Kulüp sezon sonunda Göksenin Köksal'la yolları ayırmaya karar verdi. Kulüpten 'Veda Zamanı, Teşekkür Zamanı' başlıklı veda yazısında şu ifadelere yer verildi:

'Henüz 15 yaşındayken katıldığı Galatasaray altyapısında sırtına geçirdiği parçalı formasını, 2009 yılında A takımda giymeye başladı…

Son 8 sezonunda da kaptan olarak giydiği şanlı Galatasaray forması ile toplam 15 sezonda 379 kez Basketbol Süper Ligi, 195 kez Avrupa kupaları, 27 kez Türkiye ve Cumhurbaşkanlığı kupalarında olmak üzere 601 kez parkeye ayak bastı.

Büyük bir aidiyet ve mücadele bilinciyle terlettiği sarı kırmızılı forması ile camiamızda unutulmaz hatıralar bırakarak ismini Galatasaray tarihine işledi.

Altyapıdan, A takım kaptanlığına uzanan bu hikâyede, vermiş olduğu emekler, göstermiş olduğu mücadele ve Galatasaray Erkek Basketbol takımlarına kattıkları için Galatasaray Spor Kulübü olarak Göksenin Köksal’a teşekkürlerimizi sunarız.

Teşekkürler Kaptan. Yolun açık olsun. '

Sadece bir sezon dışarıda...

Sadece bir sezon dışarıda...

Göksenin Köksal, kiralık olarak Darüşşafaka forması giydiği 2014-15 sezonu hariç profesyonel kariyerinin tamamını Galatasaray'da geçirdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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