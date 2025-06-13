15 Yıl Boyunca Galatasaray Forması Giyen Göksenin Köksal'dan Veda
Basketbolda normal sezon tamamlandı ve ilk finalist Fenerbahçe Beko oldu. İkinci final bileti ise Anadolu Efes ya da Beşiktaş'ın olacak. 5. maça taşınan seri tüm heyecanı ile devam ederken diğer takımlar da şimdiden gelecek sezonun kadro planlamasına başladı.
Galatasaray da bu kapsamda bugün önemli bir ayrılığı açıkladı.
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Göksenin takımın sembol ismi oldu.
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"Veda Zamanı, Teşekkür Zamanı"
Sadece bir sezon dışarıda...
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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