U23 Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı İsrail'e Tarihi Fark Attı

U23 Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, 2025 IWBF Dünya Şampiyonası’ndaki ilk maçına Brezilya’da İsrail karşısında çıktı. Turnuvanın açılış gününde birçok farklı skor ortaya çıkarken, millilerimiz en dikkat çekici sonuçlardan birine imza attı. Mücadeledeki skor ve oyun, turnuvanın en çok konuşulan karşılaşmalarından biri oldu.