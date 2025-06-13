U23 Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı İsrail'e Tarihi Fark Attı
U23 Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, 12-20 Haziran tarihleri arasında Brezilya'nın Sao Paulo kentinde düzenlenen 2025 IWBF Dünya Şampiyonası’nda sahne alıyor. Milliler, turnuvada Kanada, İsrail, Almanya ve Avustralya ile aynı grupta yer alıyor. Ay-yıldızlılar şampiyonadaki ilk maçında İsrail ile karşılaştı. Turnuvaya milliler tarihi bir farkla başlangıç yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
U23 U23 Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı Brezilya'da...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
111 sayı attık.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın