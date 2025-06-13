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U23 Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı İsrail'e Tarihi Fark Attı

U23 Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı İsrail'e Tarihi Fark Attı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.06.2025 - 18:57

U23 Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, 12-20 Haziran tarihleri arasında Brezilya'nın Sao Paulo kentinde düzenlenen 2025 IWBF Dünya Şampiyonası’nda sahne alıyor. Milliler, turnuvada Kanada, İsrail, Almanya ve Avustralya ile aynı grupta yer alıyor. Ay-yıldızlılar şampiyonadaki ilk maçında İsrail ile karşılaştı. Turnuvaya milliler tarihi bir farkla başlangıç yaptı.

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U23 U23 Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı Brezilya'da...

U23 U23 Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı Brezilya'da...

U23 Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, 2025 IWBF Dünya Şampiyonası’ndaki ilk maçına Brezilya’da İsrail karşısında çıktı. Turnuvanın açılış gününde birçok farklı skor ortaya çıkarken, millilerimiz en dikkat çekici sonuçlardan birine imza attı. Mücadeledeki skor ve oyun, turnuvanın en çok konuşulan karşılaşmalarından biri oldu.

111 sayı attık.

111 sayı attık.

U23 milli takımımız Sao Paolo'daki turnuvanın ilk maçında İsrail ile karşı karşıya geldi. Büyük üstünlüğümüzle biten maçta milli sporcularımız İsrail'i 111-27 mağlup etmeyi başardı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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