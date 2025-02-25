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Galatasaray - Fenerbahçe Maçındaki ‘Mourinho Irkçılık Yaptı’ İddiasına Athena Gökhan’dan da Yorum Geldi

Galatasaray - Fenerbahçe Maçındaki ‘Mourinho Irkçılık Yaptı’ İddiasına Athena Gökhan’dan da Yorum Geldi

Jose Mourinho Fenerbahçe galatasaray
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.02.2025 - 11:32 Son Güncelleme: 25.02.2025 - 11:35

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrasında sarı lacivertli takımın teknik direktörü Mourinho’nun açıklamaları tartışmalara neden oldu. 

Jose Mourinho’nun Okan Buruk için kullandığı “Maymun gibi zıplıyor” sözleri tartışılmaya devam ederken Fenerbahçeliliği ile bilinen şarkıcı Gökhan Özoğuz da tartışmaya katıldı. 

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0-0 beraberlikle sonuçlanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından iki kulüp arasında maymun polemiği konuşulmaya devam ediyor.

0-0 beraberlikle sonuçlanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından iki kulüp arasında maymun polemiği konuşulmaya devam ediyor.

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk için “Rakip kulübede maymun gibi zıplıyor” açıklaması yaptı. 

Jose Mourinho'nun 'Rakip kulübede maymun gibi zıplıyorlardı' sözlerinin ardından sarı kırmızılı ekip suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Galatasaray kulübü sosyal medya hesabından ırkçılık karşıtı #SayNoToRacism başlığıyla bir açıklama yayımlandı.

Galatasaray kulübü sosyal medya hesabından ırkçılık karşıtı #SayNoToRacism başlığıyla bir açıklama yayımlandı.

“Türkiye’de çalışmaya başladığından beri düzenli olarak Türk insanını aşağılayıcı sözler sarf eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bugün ahlak dışı ifadelerine insanlık dışı söylemleri de eklemiştir.

Jose Mourinho hakkında bu ırkçı söylemleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı, UEFA ve FIFA nezdinde de şikayetçi olacağımızı bildiririz. Tüm bu girişimlerimizin yanında “Ahlak timsali” rakibimizin teknik direktörlerinin bu söylemi hakkında göstereceği tavrı takip edeceğiz.

Galatasaray Spor Kulübü”

İki kulüp arasındaki tartışmalara şarkıcı Athene Gökhan da dahil oldu.

İki kulüp arasındaki tartışmalara şarkıcı Athene Gökhan da dahil oldu.

Fenerbahçeliliği ile bilinen, Galatasaray hakkındaki sözleri nedeniyle sarı kırmızılı takımın hakkında 6222 cezası aldırttığı Gökhan Özoğuz, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak Mourinho’nun sözlerine destek vererek “Maymun gibi zıplamasaydı maymun gibi zıplıyordu demezdi adam” dedi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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