Galatasaray - Fenerbahçe Maçındaki ‘Mourinho Irkçılık Yaptı’ İddiasına Athena Gökhan’dan da Yorum Geldi
Galatasaray - Fenerbahçe Maçındaki ‘Mourinho Irkçılık Yaptı’ İddiasına Athena Gökhan’dan da Yorum Geldi
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrasında sarı lacivertli takımın teknik direktörü Mourinho’nun açıklamaları tartışmalara neden oldu.
Jose Mourinho’nun Okan Buruk için kullandığı “Maymun gibi zıplıyor” sözleri tartışılmaya devam ederken Fenerbahçeliliği ile bilinen şarkıcı Gökhan Özoğuz da tartışmaya katıldı.
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0-0 beraberlikle sonuçlanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından iki kulüp arasında maymun polemiği konuşulmaya devam ediyor.
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Galatasaray kulübü sosyal medya hesabından ırkçılık karşıtı #SayNoToRacism başlığıyla bir açıklama yayımlandı.
İki kulüp arasındaki tartışmalara şarkıcı Athene Gökhan da dahil oldu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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